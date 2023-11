El Real Zaragoza busca en Elche un triunfo que le permita no perder el tren de cabeza de la tabla. Después de solo una victoria en nueve jornadas, el equipo de Fran Escribá necesita tres puntos que le asienten en la zona de 'play off' y, sobre todo, que afiancen la mejoría en el fútbol que ha mostrado en los últimos partidos, aunque esta no haya venido acompañada de buenos resultados. Enfrente, el Elche es un recién descendido que no acaba de coger el pulso a la Segunda División, aunque su trayectoria en el Martínez Valero está siendo notable.

Placeholder mam module partido elche-real zaragoza, en directo