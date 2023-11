Fran Escribá: "El primer gol nos sacó del partido"

El entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, consideró que el 2-0 encajado este sábado en Elche fue un castigo excesivo. “La diferencia es que ellos tuvieron más acierto”, explicó el técnico, quien sostuvo que el primer tanto resultó especialmente pernicioso. “El que nos hizo daño fue el primer gol, que nos sacó del partido. Y luego enseguida llegó el segundo. Fueron dos golpes seguidos muy rápidos”, se lamentó el preparador del cuadro aragonés.

Escribá insistió en la falta de pegada de sus futbolistas. “Ellos ganaron porque marcaron sus oportunidades. Nosotros pudimos meternos después de nuevo en el partido, porque tuvimos algunas buenas opciones para marcar; la diferencia es que nosotros no acertamos o, cuando sí lo hicimos, su portero respondió con muy buenas intervenciones”, recordó.

El técnico admitió que el Elche “defendió muy bien” y que al Real Zaragoza le costó sobremanera llegar a la portería rival. Aun con todo, insistió en que el resultado no reflejó lo que fue el encuentro. “No he visto la diferencia del 2-0 en el campo. Ellos quizás sí tuvieron alguna ocasión más que nosotros. Lo que nos está afectando es la falta de acierto. En estos últimos encuentros, el equipo está llegando y está generando ocasiones, pero no marcamos”, explicó.

Además, Escribá fue preguntado por la posible infracción sobre Borge en el primer gol. “Vamos a confiar en el VAR. Fue un forcejeo donde se podría haber pitado falta perfectamente. En otras situaciones similares sí se han señalado”, advirtió el preparador de los zaragocistas.

Pese a la negativa racha de su equipo, el técnico se mostró convencido de poder voltear el actual escenario. “Estamos a nada de revertir una situación que no es fácil. En cuanto ganemos un partido, todo cambiará. No somos un equipo herido, ni muerto. El equipo está muy vivo, pero nos falta acierto. Con una victoria llegará la tranquilidad al grupo, una tranquilidad que ahora nos cuesta tener”, anunció.

Francho: "Estamos en un momento complicado"

"No es para estar contentos. Ha sido un partido duro, y estamos en un momento complicado”, reconoció por su parte Francho Serrano, sobre el mismo césped del Martínez Valero, nada más finalizar el choque. “Sin embargo -añadió el centrocampistas, también ha habido cosas buenas: no hemos perdido la cara al partido”.

“Hay que darle la vuelta a esto. La posible falta sobre Borge en el gol no es excusa. Ganar siempre te da otra visión de todo, pero nos está costando muchísimo. No están saliendo las cosas, y ahora es momento de estar todos juntos y de trabajar para sacar esto adelante", concluyó el futbolista del cuadro aragonés.