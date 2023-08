Cordero: "Tenemos la obligación de competir desde el primer partido, son 3 puntos como los de la jornada 37"

Como es habitual en lo que va de verano, el director deportivo Juan Carlos Cordero actualizó este miércoles la situación del mercado del Real Zaragoza en el acto de la presentación de la séptima incorporación del equipo, el portero francés Gaetan Poussin.

Ya pisando los terrenos de agosto, el ejecutivo murciano, que apenas ha aportado matices nuevos respecto de sus últimas intervenciones, comenzó refiriéndose a las perentorias salidas de Igbekeme y Molina, ambos futbolistas al margen de la dinámica del equipo y que, por ahora, siguen con su marcha del Real Zaragoza en situación enquistada.

"Seguimos igual. El tema no ha cambiado. Ellos saben desde el principio que tienen que salir. Que, en lo deportivo y en la planificación del equipo, no entran en nuestros planes. El mensaje es bastante claro. Ellos tienen que salir. Pero aún no hemos encontrado nuevo acomodo, ni por nuestra parte, ni por la de ellos", indicó Cordero.

Citó de soslayo "cierto acercamiento de un club por Manu Molina, pero que se ha parado", haciendo referencia a la opción de marcharse a México, al Juárez (antes, fue el Deportivo de La Coruña quien tanteó al centrocampista, de la mano del director deportivo de los gallegos, el aragonés Fernando Soriano).

No hay excesiva confianza en resolver pronto este par de cuestiones pendientes, importantes para configurar finalmente el nuevo grupo de la liga 23-24. "Hay varias vías abiertas y espero que, de aquí al final del mercado, se llegue a un acuerdo con los dos", dijo Cordero.

Las sinergias, los posibles cedidos que vengan desde el Atlético de Madrid, es ahora mismo el asunto más próximo en el tiempo, lo que está en el candelero. Figuras como Mollejo, que se postula para repetir en el Real Zaragoza por segundo año, el central uruguayo Mouriño o el extremo Valera salieron a colación de la rueda de prensa de Cordero.

"Parece que se acerca el final de la pretemporada, pero para el final del mercado falta un mes entero. La liga empieza, en 10 días estamos ya compitiendo, pero al mercado le faltan 28 o 29 días, que es un mundo. Así que hablar de jugadores que no son jugadores nuestros, que son de otro club, tampoco ayuda mucho. Estamos tratando de traer jugadores que nos mejoren la plantilla, pero citar jugadores que no dependen de nosotros y, por ello, no están a nuestro alcance, no es bueno", explicó con tono serio cuando se le cuestionó por esta ventana del Atlético de Madrid.

Cordero, entre líneas, dejó caer que sigue apostando por futbolistas diferenciales para cubrir las, al menos, cuatro o cinco plazas que aún restan por reforzar: un defensa central, dos extremos, otro centrocampista y un delantero diferente (veloz, que vaya al espacio).

"Por el camino, quizá, a algún jugador no lo vayamos a firmar o lo dejemos pasar por estar esperando a primeras opciones. Y eso estamos haciendo", dijo Cordero en un pasaje de su discurso. Puede ser el caso del goleador del Atlético de Madrid B Carlos Martín, cuyo destino parecía hace un mes que estaba en La Romareda y, sin embargo, ahora se debate entre el Leganés y el Mirandés.

¿En estos 9 días que restan para empezar la liga en casa contra el Villarreal B (sábado, 12 de agosto), es posible que aún llegue alguno de esos fichajes pendientes?, se le preguntó a Cordero. "Voy a tratar de traerlos cuanto antes. Lo que pasa es que depende de muchas cuestiones. Si no hay que esperar a los últimos 15 días del mercado (ya con la liga en marcha), será muchísimo mejor. Pero sabemos que todo se mueve, sobre todo, la última semana, que es donde hay descartes y decisiones de última hora en muchos clubes. Es posible que en algún caso tengamos que llegar ahí", asumió el director deportivo del Real Zaragoza.

Los partidos de agosto: plantilla sin cerrar y mercado abierto

Juan Carlos Cordero marcó un reto a Fran Escribá, el entrenador, y a todos los futbolistas que ya están en el vestuario para la nueva temporada ante la inminente puesta en marcha de la liga 23-24, que arrancará en apenas 10 días para el Real Zaragoza.

"Creo que sí estamos preparados para competir ya en condiciones. Por supuesto. Todos los clubes estamos en igualdad de condiciones: el mercado está abierto para todos; las plantillas están sin completar en todos; hay jugadores que tienen que salir en todos; posibles incorporaciones, tienen todos pendientes. El tema es para todos igual", argumentó para intentar restar importancia al hecho, contra natura, de que la competición empiece y tenga, una vez más, tres jornadas de verdad con las plantillas en modo provisional.

"Nosotros tenemos la obligación de competir desde el primer momento, sin ninguna excusa. Los puntos valen lo mismo en la jornada 1 o en la 2 que en la 37. Fran Escribá y el cuerpo técnico, me consta, están trabajando varias formaciones, varios sistemas, con los jugadores que ahora mismo tienen actualmente. Pero estamos en sintonía y sabemos que hay que seguir esperando para componer el equipo que pueda jugar de la manera que realmente queremos", manifestó Cordero, admitiendo que es probable, un año más, que las tres o cuatro primeras jornadas las dirima el Real Zaragoza con un porcentaje importante de provisionalidad.

Finalmente, respecto de esta demora en los fichajes que aún restan por incorporar, el director deportivo admitió que "la prioridad es un extremo, un futbolista que pueda jugar en ambas bandas, incluso por dentro".

En relación al central que falta, no quisó marcarse ninguna prisa pese a que la lesión en el Pinatar Arena murciano de Alejandro Francés ha dejado solos a Lluís López y Jair en esas posiciones claves. "Francés, en principio, la semana que viene debería estar apto para entrenar con el grupo. Así que empezaremos la liga con tres centrales, a falta de un cuarto por venir. Una lesión no debe obligarnos a adelantar plazos y correr riesgos con ese fichaje de un central. Además, los canteranos como Vaquero y Borge lo han hecho bien ahí en la pretemporada. Los jugadores del filial están para ayudarnos", concluyó Juan Carlos Cordero.