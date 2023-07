El balance de Escribá a 15 días para la liga: habla de fichajes, salidas, ascenso, cantera...

A 29 de julio, en la noche de este sábado, llegaron las primeras palabras de Fran Escribá en la pretemporada del Real Zaragoza. Fue sobre el césped del Pinatar Arena de San Pedro del Pinatar (Murcia), al término del último partido de la concentración de los últimos ocho días.

El objeto de su comparecencia, además de las pinceladas obligadas sobre el duelo con el Stade Reims, saldado con derrota por 2-1, fue hacer un primer balance de las tres semanas de trabajo estival que lleva el equipo y, junto a él, la dirección deportiva en su ardua labor de remodelar la plantilla.

El entrenador zaragocista actualizó la situación a solo 15 días para que dé comienzo la liga 23-24, en medio de una enorme expectación entre la afición, que ansía vivir un gran año después de un trienio entre gris y negro. Estas fueron sus evaluaciones a los diferentes epígrafes.

Cada vez menos rotaciones en busca del primer once

“Quedan dos semanas para la competición, Creo que estamos muy bien, con buenas sensaciones, pero nos falta aún muchísimo que mejorar. Además, hemos trabajado con gente joven que, luego, lo normal es que tengan menos opciones de seguir con nosotros. Hemos rotado mucho, con muchos cambios. Según se acerque la competición iremos haciendo menos rotaciones, buscando un equipo más competitivo, más titular”.

“Puede ser que cambiemos algo en el partido de La Romareda del jueves. Es lógico, porque es nuestro partido de presentación en nuestra casa. Aunque diría que los chicos jóvenes también se merecen participar de eso. Hemos pasado de jugar todos tramos de 45 minutos a aumentar a 60. Es posible que en los dos próximos partidos (hay un último bolo veraniego en Tarragona el sábado próximo) ya haya más jugadores que complenten los 90 minutos. Aún nos falta coger ritmo, habrá que llegar a la siguiente semana (la de la liga) ya perfectos”.

Los canteranos, a un nivel muy alto

“No se ha notado nada la diferencia de los jugadores de la primera plantilla con los del filial. Lo mejor es poder decir que, los ves, y parecen uno más del primer equipo. Los chicos cada vez son más fuertes. Salvo Aragüés, que es más fino aunque también ha rendido espectacularmente, los demás son fortísimos. Liso, que es juvenil, tiene un cuerpo muy desarrollado. Muy bien todos. Los conocía a todos y no me han sorprendido. Dentro del grupo se han comportado de 10”.

Preparado para fichajes que lleguen a final de agosto

“Yo estoy encantado con la labor del director deportivo (Juan Carlos Cordero). Lo digo con sinceridad. Creo que ha gestionado muy bien el tema de las salidas, de la gente que se ha ido. También los que están entrando. Estoy absolutamente de acuerdo con él en que no hay que precipitarse. Queremos aportar cosas a la plantilla. Y él lo ha dicho: nos faltan varios jugadores. Pero creo que, si hay que esperar al mejor futbolista cuando la liga ya esté empezada, hay que tener paciencia para esperarlo. Evidentemente, Juan Carlos, si puede traerlos antes, los traerá. Pero si hay que esperar, yo estoy en la línea de esperar para traer lo mejor para el proyecto que queremos”.

“Tenemos un centro del campo muy fuerte. Incluso Maikel Mesa puede jugar ahí en un momento dado en el medio centro. Pero hay otras posiciones que necesitan más futbolistas. En la defensa, tenemos solo tres centrales del primer equipo y, evidentemente, en las bandas del ataque, y más con Bermejo lesionado, nos falta gente por fuera. Y que tengan características que complementen en juego al pie que nos da Bermejo con otros que vayan al espacio. Son posiciones muy importantes y hay que traer alguien diferencial. Por eso estoy de acuerdo en esperar”.

Igbekeme y Molina, urge que se marchen

“Vamos a ayudar a todo el mundo a encontrarle el mejor sitio para ir. Los jugadores que no cuentan, lo saben desde el final de la temporada pasada, muchos de ellos ya se han ido. Como es normal, no van a contar. No hay para ellos una opción de engancharse al grupo. Les deseamos lo mejor y los vamos a tratar espectacularmente. Pero no cuentan y no van a contar”.

“Baselga es un jugador nuestro. Y hay jugadores que pueden tener aún recorrido dentro del club. Puede ser cedido”.

Los lesionados y el inicio de la liga

“Francés, seguro que va a estar en el inicio de liga. Él quiere entrenar con el grupo este lunes mismo. En el caso de Pau Sans, aunque es jugador del filial, está ya sano. Y en el de Lecoeuche, hay que tener mucho cuidado. Lo que tiene es muy doloroso. La fascia plantar es algo muy fastidiado, aún tiene una molestia que le impide volver. Respecto de Bermejo, va muy bien. Pero viene de una lesión y llegará un poco justo de preparación al inicio liguero. Está en los plazos que se habían marcado para su recuperación. Va fenomenal, pero hay que tener un poco de paciencia”.

No espera salidas sorpresa y cuenta con Puche

“Todos los profesionales que han venido al Pinatar, en principio, estarán con nosotros al cierre del mercado. Luego, al final, en general puede pasar que haya alguna salida, y no lo digo por Puche en concreto. Pero, en principio, los profesionales estarán todos”.

No quiere ni oír hablar de la palabra 'ascenso'

“Yo entiendo el asunto del ascenso. Todo el club, jugadores, consejo, todos, compartimos la ilusión de la gente. Pero, a día de hoy, lo dije y lo mantengo, solo hay tres equipos que deben poner la palabra ascenso con mayúsculas en el vestuario: son los que han descendido de Primera. El resto, en una liga como la nuestra, tenemos que competir a tope. Ahora, mi único objetivo es ganar al Villarreal B en la primera jornada. Todo lo que sea más allá del Villarreal… confusión. Pero, ya digo, comparto la ilusión y la ambición de la gente porque, obviamente, queremos hacer este proyecto grande”.