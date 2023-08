Poussin: "De momento, no me planteo disputarle la titularidad a Cristian Álvarez"

Gaetan Poussin, el nuevo portero del Real Zaragoza, fichado del Girondins Bordeaux de la Segunda División francesa, ya ejerce como jugador del equipo aragonés oficialmente. Fue presentado a primera hora de la tarde de este miércoles 2 de agosto en La Romareda, después de haberse incorporado directamente desde Francia a la concentración del equipo en San Pedro del Pinatar (Murcia) el pasado jueves.

Poussin, de 24 años y 1,88 de estatura, fichado por tres temporadas sin coste de traspaso (el acuerda contempla un porcentaje relevante a favor del Girondins en una futura venta), ha atendido a la prensa zaragozana con la ayuda de un intérprete.

"Vengo de un club histórico como es el Girondins Bordeaux a otro histórico como es el Real Zaragoza. Estoy teniendo muy buenas impresiones de la ciudad y del club en mis primeros días aquí, he sido muy bien acogido", expuso el francés de entrada.

"Ya he hablado con Cristian Álvarez, él me ha presentado a todos los demás compañeros. Sé que puedo contar con él para cualquier circunstancia", resaltó para dejar claro que es su veterano compañero de puesto (su competencia directa) quien está haciendo de 'cicerone' en sus primeras horas en la entidad.

Poussin sabe a dónde viene, conoce la situación de dependencia de Cristian Álvarez en el equipo en las últimas siete temporadas y de la alta valoración que tiene su colega hoy en día entre el zaragocismo. "Comprendo que Cristian es un pilar básico en el grupo, que lleva muchos años aquí. Llego con la ambición de aportar todo lo que pueda al club. De momento, no me planteo disputarle la titularidad", asumió el galo.

Y añadió al respecto: "Yo sé que el puesto de portero es muy complicado y específico. Pero en Burdeos ya he competido con otro portero con proyección internacional (Benoît Costil) y sé de qué va la cosa. Me siento preparado para hacer lo mismo en Zaragoza respecto de Cristian".

A Poussin se le recordó que, de todos los jugadores sobre el campo, el que más debe hablar con el resto es, precisamente, el portero. Y su manejo del idioma español es, ahora mismo, cercano al nulo. ¿Cómo observa este hándicap? "Seguro, soy muy consciente de ello, sé que es muy importante la lengua, mucho más en mi posición. Yo, cuando estaba en Burdeos, ayudaba siempre a los extranjeros que llegaban al equipo a adaptarse. Yo ya me he puesto a tratar de hablar español un poco. Me he puesto las pilas. Soy consciente de esta responsabilidad", admitió.

No es un movimiento habitual que un portero dé el salto del fútbol francés al español. Así explicó Poussin su decisión. "El fútbol francés es más físico y menos técnico; el español, es mucho más técnico. Me gusta ese lado del fútbol porque a mí se me da bien jugar con el pie y es un plus poder jugar de este modo con el resto del equipo", razonó.

Su debut como zaragocista no está asegurado ni frente al Millonarios de Bogotá, este jueves, ni en Tarragona, el próximo sábado en el último amistoso del verano. "He hablado con el entrenador, pero no de la posibilidad de jugar ya. Acabo de llegar y hay que ir paso a paso. No se trata de precipitarse", dijo para dejar en el aire todavía su estreno.

Cordero define a "un portero moderno"

Juan Carlos Cordero, el director deportivo del Real Zaragoza, fue el encargado de describir las características principales del nuevo guardameta blanquillo. "Es un portero ágil, rápido, con muy buen manejo de los pies, valiente en las salidas. Es un portero, yo diría que moderno, para el fútbol actual", comenzó su retrato robot el ejecutivo zaragocista. Que continuó:

"Viene de un contexto como es el de la League 2 (Segunda División de Francia), que ha sido titular en un club como el Burdeos, con mucha exigencia, mucha presión. Ha estado entre los cinco mejores porteros de la categoría. Y eso nos ha hecho hacer un esfuerzo importante por ambas partes", completó Cordero.

El director deportivo subrayó que "ha sido un proceso largo en la negociación, porque tenía contrato con su club; pero al final ha habido acuerdo".