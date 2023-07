Aguado: "He madurado mucho dentro del campo"

Marc Aguado se estrenó este jueves en rueda de prensa como jugador del Real Zaragoza. Después de tres años de cesión en el Andorra, el canterano ha regresado al primer equipo para ser una pieza importante en el esquema táctico de Fran Escribá. Es un fichaje nuevo realmente, aunque en el club no se lo ha considerado así porque toda su formación futbolística ha acontecido en la Ciudad Deportiva, hasta alcanzar la cota del filial e, incluso, debutar una mañana de Copa del Rey en Tarragona frente al Nástic de la mano de Víctor Fernández en enero de 2020,

"Es el sueño de cualquier niño de la Ciudad Deportiva estar hoy aquí, lo que todos queremos conseguir. Estoy disfrutando en el día a dia, en busca de ser uno más e intentar conseguir los objetivos del equipo", comenzó declarando el emergente futbolista zaragozano, hijo del mítico Xavi Aguado, el fútbolista que más partidos ha vestido la camiseta del Real Zaragoza en la historia, junto a José Luis Violeta (473).

"Creo que aún no tengo techo, no se ha visto mi mejor versión. Tengo que seguir creciendo e ir aumentando mi repertorio", expuso con humildad en su primer lance con los medios de comunicación como jugador profesional.

Viene del Andorra, un equipo de autor dirigido por Eder Sarabia, donde ha sido un medio centro muy posicional, de muchos pases, de apoyos cortos, de largas posesiones en zonas alejadas del área rival. Una pieza de equilibrio, referencial como eje de todos los demás componentes del equipo. Ahora, en el Real Zaragoza, es seguro que le aguarda un escenario bien diferente y lo tiene asumido. "Está claro que el modelo de juego del Andorra y el del Real Zaragoza no tienen mucho que ver. Pero si un jugador quiere ser el mejor en su posición, como yo quiero serlo, ha de adaptarse a todos los métodos. El entrenador habló hace un par de semanas conmigo y me dijo que estuviera tranquilo, que confiaba mucho en mí, en mis cualidades. Creo que en estas dos semanas estoy mejorando el nivel dentro del campo y espero que la temporada sea muy buena", dijo al respecto.

Tres años de cesion -en su caso en el Andorra- no es algo habitual en la historia del Real Zaragoza con ningún jugador. Ha parecido un tiempo muy largo antes de decidir su regreso a la primera plantilla. "Es verdad que la primera vez que salí cedido a Andorra sí que veía muy lejos llegar al primer equipo, ese año sí que perdí un poco la ilusión por el futbol. Pero desde que llegó Eder Sarabia me hizo recuperarla, me dijo que tenía que luchar por lo que quería y yo lo que deseaba era estar un día en el Real Zaragoza. Y lo he conseguido", reconoció con franqueza.

Marc Aguado se fue siendo un niño, con cuerpo de adolescente, y regresa con un físico diferente, cuajado, evolucionado a mejor. "He madurado mucho dentro del campo, soy un jugador más hecho. He ganado mucha experiencia y he perfeccionado mi estilo posicional de juego. Creo que es muy importante para esta categoría", admitió.

Aguado también es consciente de que la exigencia de Andorra, por el perfil de ese club y por el entorno diario, está en las antípodas del Real Zaragoza. "No creo que vaya a tener aquí más exigencia que los demás compañeros. Además, yo soy un futbolista muy ambicioso. En el Andorra, todos los años hemos tenido un objetivo y lo hemos terminado consiguiendo siempre. Fran Escribá y David Generelo saben por mí que vengo a entrenar al máximo cada día", dijo al respecto.

El factor de ser Aguado, el hijo de un mito como Xavi, forma parte indeleble de su figura. Un hecho que, en todos los clubes, los descendientes de las grandes estrellas han de saber manejar en positivo para encontrar su espacio propio. Marc se pone serio para responder al respecto lacónicamente. "Lo afronto con mucha naturalidad y con mucha ilusión. Es un paso adelante en mi carrera, como lo fue ir a Andorra, como lo fue debutar el año pasado en Segunda División. Lo más importante de todo es, en este asunto, llevarlo con naturalidad", argumentó.

Aguado aún no tiene dorsal elegido. En Andorra llevó el 6, el que portó siempre su padre en el Real Zaragoza y que, en su etapa formativa en la Ciudad Deportiva, también lució él. Aquí, ahora, ese número es el de Francés, no está libre. . "No, no he cogido aún dorsal. Estoy centrado en la pretemporada y aún no tengo número", respondió sin entrar en más detalles.

El nuevo medio centro zaragocista aguarda con ansia el debut en La Romareda como blanquillo, pues sus únicos 34 minutos en Copa fueron lejos de casa. "Estoy tranquilo, con muchas ganas de que llegue ese día, pero he aprendido muy bien a manejar la presión", expuso con personalidad.

Cuando se supo que Aguado retornaba al Real Zaragoza, hace un mes, quien ha sido su entrenador en los dos últimos años, Eder Sarabia, declaró públicamente que en Marc había un potencial futbolista de la selección española a futuro. "Cualquier futbolista trabaja para llegar a lo más alto. Y la selección española es lo más alto que existe. Está claro que yo no me cierro ninguna puerta. y trabajaré cada día para poder lograr eso alguna vez", replicó con osadía.

Curiosamente, Marc Aguado sí ha jugado en La Romareda en Segunda División, pero su primera vez fue en noviembre del año pasado en las filas del citado Andorra, que circunstancialmente ganó 0-2 al Real Zaragoza con él como mejor futbolista del cuadro del Principado. Se le ha preguntado si, en ese partido, él ya sabía que el equipo zaragocista tenía la intención de repescarlo este verano. "Yo ya sabía entonces algo porque, de hecho, el verano pasado ya estuve a punto de empezar la pretemporada aquí, en el Real Zaragoza. Pero creí que estaba en deuda con el Andorra, que yo merecía jugar la primera temporada como profesional en Andorra, con ellos (como así ha sido). Ese día en La Romareda sí que me di cuenta de que mi siguiente paso era volver a Zaragoza", apuntó en su última respuesta.