Cristian Álvarez: "Llevo siete años pensando 'este es el año'; ojalá lo sea"

Cristian Álvarez, el número 1 de la plantilla del Real Zaragoza (es su dorsal de portero), el más veterano del equipo tras la marcha de Alberto Zapater, fue elegido por el club este martes para abrir la serie de ruedas de prensa de la nueva temporada 23-24 en los primeros días de precampaña. Y el guardameta argentino, como siempre, estuvo sublime en sus mensajes

Tocó todos los palos, con profundidad y sustancia. Dejó en el aire lemas que tendrán su vigencia perenne durante la liga. Estableció líneas de actuacion y conducta que todo el mundo debe tener desde ya mismo como libro de cabecera en su mesilla de noche.

INTERESANTE EL CAMBIO DE FORMATO EN EL VESTUARIO

Cristian ponderó positivamente la evolución que se está apreciando en el vestuario del Real Zaragoza, una vez se están enlazando las bajas y altas en la nueva plantilla. "Veo a todo el mundo cargado de mucha energía, de ilusión. La calidad de los jugadores que han venido es importante, se les ve con ganas de crecer y de hacer crecer al club. Son futbolistas muy contrastados", dijo el argentino.

Ya sin Zapater en la caseta, Cristian Álvarez pasa a ser el nuevo referente de edad, con 37 años, camino de los 38 en poco tiempo. "Yo me lo tomo de la misma manera que las demás temporadas. Es verdad que ya no está la figura de Alberto, el que ha sido todos estos años el referente. El tema de la capitanía aún no lo hemos resuelto en el vestuario ni con el cuerpo técnico. Eso es algo que está por verse. Para mí no habrá cambios, voy a seguir en la misma línea de trascendencia en el vestuario". apuntó.

EL ASCENSO, SIEMPRE EN EL HORIZONTE: PIDE CALMA

Álvarez tuvo que hablar del mito del ascenso. Lleva siete años haciéndolo. Esta es la octava intentona por su parte. "Hay mucha ilusión en torno al equipo. Pero todavía queda mucho para terminar de conformar la plantilla, resta media pretemporada para que todos los compañeros nos conozcamos bien. Ahora bien, sabemos donde estamos parados. Tenemos una afición maravillosa, ya hemos rebasado una cifra descomunal de socios (más de 23.000 a primeros de julio). Es magnífico que esto se genere. Pero en el vestuario debe imperar la paciencia, mucha humildad. Hay que tener la cabeza madura, porque llevamos ya muchos años viviendo en la Segunda División y sabemos lo que es esto", explicó a modo de advertencia.

LA ORLA DEL ASCENSO A PRIMERA: EL SUEÑO DE CRISTIAN

Hace dos años, en el Pinatar Arena murciano, donde se va a repetir la pretemporada zaragocista en unos días, Cristian Álvarez declaró a HERALDO que su sueño era estar en la orla del ascenso a Primera División. "Y sigo teniendo la misma mentalidad", dijo este martes, 24 meses después de aquello.

"Llevó siete años pensando 'que este es el año'. Y de ese pensamiento no me muevo, aunque los años vayan pasando. A nivel personal, sé que eso será lo máximo. Lo hubiera sido cualquier temporada anterior, pero ahora ya tengo una edad y sé lo que va a significar para esta ciudad el ascenso... (se para, emocionado). Será único, único para todo futbolista en el mundo vivir eso. Ojalá sea 'este el año', como vengo diciendo hace ya siete", remarcó.

Al hilo de este importante asunto, el sudamericano quiso lanzar mensajes de profundidad a la audiencia. "No podemos empezar esto por la zeta del abecedario, hay que hacerlo por la a. Y ahora mismo, lo que toca es hacer un buen equipo, empezar a explicarle a la gente que viene lo que es Zaragoza, construir un vestuario sano, un equipo fuerte. Los nuevos se tienen que empapar de lo que es ser del Real Zaragoza. Vamos a ir paso tras paso", apostilló.

LA IMPORTANCIA DE MANEJAR EL MENSAJE PÚBLICO

Cristian Álvarez lleva siete temporadas en la espiral, en la vorágine que es la vida cotidiana del Real Zaragoza en Segunda División. Ha conocido todo tipo de vicisitudes, de dificultades, de chascos, de fracasos colectivos. Ya nada le es sorprendente. Es quien más experiencias acumula de todo el colectivo y, lamentablemente, muchas no son positivas por cómo ha surgido el devenir del club desde su aterrizaje en 2016. Por eso, el cancerbero zaragocista ha esgrimido detalles importantes para que la afición, los jugadores, los directivos, todos, no vuelvan a caer en los errores reiterados del pasado reciente.

"Es importante saber qué palabra decir. Cada verano ha empezado alrededor de la ilusión, como ahora. También ha habido casos en los que se ha dado la continuidad de los entrenadores, como sucede este año. Entonces, creo que es fundamental saber qué palabras utilizar para transmitir los mensajes. No podemos estar hablando ahora de que vamos a ascender. Sí que podemos prometer que vamos a trabajar al máximo, pero no utilizar esa palabra", recomendó en el intermedio de su larga comparecencia, que duró casi 20 minutos.