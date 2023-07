"Es importante que hayan venido jugadores en propiedad, el compromiso es diferente", dice Cristian Álvarez

No es habitual que los futbolistas del neofútbol ultramoderno se salgan de una dialéctica sencilla, carente de profundidad, llena de tópicos y de lemas y mensajes planos. Por eso, tipos como Cristian Álvarez, el emblemático portero del Real Zaragoza desde 2016, son la excepción, la maravillosa rareza que cualquier periodista que conoció los tiempos de pureza del balompie profesional y, por ende, cualquier aficionado ávido de informaciones con un mínimo de interés y de sustancia aplaude en cada comparecencia pública. El portero argentino puso en contexto la nueva pretemporada del cuadro zaragocista, la previa a la liga 23-24, entrando en cuestiones de enjundia.

LA DIFERENTE IMPLICACIÓN DE LOS FICHADOS vs LOS CEDIDOS

El argentino no dudó en valorar como factor muy positivo y relevante el procedimiento de contratación de jugadores que está llevando a cabo el club (con Juan Carlos Cordero, el director deportivo, a la cabeza), con predominio abrumador de los fichados sobre los cedidos. "Con respecto a la gente que ya ha venido, es muy importante que hayan llegado el propiedad, cosa que otros años quizá no se haya podido conseguir. Estos jugadores aportan un plus diferente, un compromiso distinto. No porque los que vienen a préstamo no lo tengan, pero es evidente que el modelo de contrato lleva a un compromiso diferente", subrayó Cristian Álvarez con total franqueza, digna de loa viniendo de un jugador en activo.

El portero cree que "esto es un punto muy positivo que se va sumando al proyecto, que llega a la afición y que ayuda a crecer a todos, como se ve la cantidad de socios que ya tiene el club".

NUEVA MORFOLOGÍA EN LA PORTERÍA, MÁS COMPETENCIA

Cristian sabe que en esta nueva temporada, la octava en su trayectoria zaragocista, va a vivir grandes cambios de hábitat. Se ha marchado Álvaro Ratón, su compañero de puesto durante los siete años precedentes. Y el área deportiva del club ha anunciado que va a haber tres porteros en la primera plantilla, algo inédito desde hace más de una década.

"Es posible que vaya a haber un cambio en el modo de funcionar en el puesto de porteros. Y quizá esta competencia sea positiva para nosotros y el equipo. Yo, antes que nada, quiero dejar claro que en ningún momento me sentí el dueño de la portería. Siempre he trabajado para no bajar el pistón. La relajación es el peor enemigo de un portero, como de cualquier futbolista o de cualquier profesión", comenzó escrutando Cristian Álvarez en este importante epígrafe.

Quiso, en este punto de su discurso, acordarse con sentimiento de su colega de posición durante los últimos siete años. "He tenido en Ratón durante estos años un compañero noble, un profesional extraordinario. Y no se entiende mi figura sin comprender la de él. Es un agradecimiento muy profundo el que le tengo, porque él ha sido una competencia real y muy sana. Y eso, ahora, ha cambiado", indicó.

El presente ya es otro. Y bastante cambiado. Mucho más, cuando venga el tercer guardameta, que está aún pendiente de ser contratado. "Estamos que llegue un nuevo portero. Y esto va a aumentar la competencia. Es algo que forma parte del fútbol y que debe traernos aspectos positivos al equipo", reconoció Álvarez.

SU ASCENDENCIA EN EL VESTUARIO DEBE TENER HEREDEROS

Cristian acabó refiriéndose al relevo generacional que aguarda en el Real Zaragoza en un futuro no lejano, toda vez que la marcha de Zapater lo ha dejado solo como híper veterano del grupo, con 37 años, a punto de llegar a los 38.

"El momento en el que Zapater me entregó el brazalete en el último partido de la pasada liga fue muy emocionante. Pero yo, por mi forma de ser, considero importante, en los tiempos que corren, que haya mucha gente que se sienta importante y capaz, que vea que un vestuario su palabra también vale. Veo que en nuestro equipo hay gente con muy bien criterio y confío mucho en ellos", esgrimió el argentino en un gesto de traspaso de galones implícito hacia las generaciones más incipientes.

"Yo seré feliz con el hecho de poder acompañarlos, de ayudarles en su crecimiento y en su madurez. Tengo 37 años y he vivido muchas cosas, pero ellos también me pueden ayudar a mí a ver las cosas distintas, de una manera más actual. Creo que esa sinergia puede ser muy positiva para el grupo, que sea sano y que funcione con un objetivo común por encima de los individuales", concluyó.