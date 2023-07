Mouriño, objetivo del Zaragoza: "Haré la pretemporada y luego decidirán los dirigentes"

El Atlético de Madrid presentó este jueves a Santiago Mouriño, defensa central uruguayo de 21 años que se encuentra sobre la mesa de opciones del Real Zaragoza como objetivo preferente para reforzar la retaguardia este mercado. El futbolista sudamericano lleva una semana en la pretemporada colchonera, con el objetivo de darse a conocer ante el Cholo Simeone e integrarse en su nuevo equipo antes de tomar una decisión definitiva antes del comienzo de la temporada: si se queda en la plantilla, si sale cedido y, si lo hace, si se opta por un club de Primera o uno de Segunda como destino.

En este abanico de opciones, se mueven las posibilidades del Real Zaragoza para incorporarlo mediante un acuerdo con el Atlético encuadrado en el ámbito de las sinergias entre ambos clubes. Mouriño, en su puesta de largo, sin dorsal aún asignado, no como los otros fichajes del verano atlético -signo de que su futuro está abierto-, admitió que serán los técnicos y directivos quienes decidan próximamente. “Estoy haciendo la pretemporada, me enfoco en eso. Es mi objetivo, hacer la pretemporada y después decidirán los dirigentes. Estoy tranquilo y enfocado en la pretemporada”, insistió.

Es una operación que Juan Carlos Cordero tiene agendada en el medio plazo del mercado, ya que la defensa ahora está bien configurada y no hay prisas en este sentido. En el Atlético, se observa al Zaragoza como un destino ideal si va a tener minutos y protagonismo y si se decide su cesión. De momento, tiene difícil quedarse en la plantilla de Simeone, donde para la posición de centrales tiene a Savic, Jiménez, Hermoso, Söyüncü y las opciones de Witsel, Azpilicueta y Reinildo.

Santiago Mouriño es un prometedor defensa central de 21 años del Racing de Montevideo al que el Atlético de Madrid le ha echado el lazo por unos 3 millones, aunque con la intención inicial de cederlo a un club de su órbita. Ahí emerge el Zaragoza, quien le reservaría, de hecho, uno de los dos cupos de extracomunitario permitido en Segunda. Además, Mouriño acaba de estrenarse en una convocatoria internacional con la selección absoluta de su país, de la mano del emblemático Marcelo Bielsa. Hay que tener en cuenta que la Segunda División no para en fechas FIFA.

“Mis características son la velocidad, el uno contra uno, la agresividad y buena salida de atrás. Eso es lo que me define a mí como jugador (...). Físicamente estoy bien. Me está costando un poco con la pelota, porque es un cambio grande de Uruguay a acá, pero ya de a poco le voy agarrando el ritmo y la clase con la pelota", admitió el central, que opinó que el Atlético ha fichado "muy buenos centrales" en su posición, pero va a hacer su "trabajo". Y esperar su "momento". "Si no llega ahora, será en otro momento", expresó Mouriño, que aún no ha conversado con Diego Simeone, su entrenador, sobre lo que quiere de él: "No tuve mucho la posibilidad de hablar con él. Me dio la bienvenida y ya habrá tiempo para hablar. Ahora, estamos entrenando fuerte y ya habrá tiempo para la semana que viene".

El central, procedente del Racing Montevideo, inició el pasado viernes la pretemporada con el Atlético de Madrid, aunque su posición tiene máxima competencia en el equipo madrileño. "Es una pretemporada dura, con exigencia. Creo que es ahora cuando se puede trabajar así, porque después, en el resto de la temporada, con partidos es difícil. Y la rampa (la cuesta que tiene diseñada el cuerpo técnico rojiblanco en Los Ángeles de San Rafael para diversos ejercicios), parece, pero no es tan dura", apuntó.

"Me he encontrado con algo muy lindo. Un club muy lindo y un grupo muy hermoso que me dio la bienvenida. Estoy muy contento de estar acá", destacó el jugador, convocado en una ocasión por la selección uruguaya, el pasado mes de junio, y al que le gusta que le llamen 'Mou'.