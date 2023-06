Fichajes Real Zaragoza: Santiago Mouriño, una operación a medio plazo

El uruguayo Santiago Mouriño sigue siendo una opción preferente para reforzar el eje de la defensa, una zona en la que el Real Zaragoza no tiene las urgencias de mercado de otras demarcaciones al contar con Jair Amador y Lluis López recién renovados y con Alejandro Francés con contrato, aunque Raúl Sanllehí y Cordero valoran su posible traspaso.

De ahí que cerrar el puesto con uno o dos centrales -en función de lo que suceda con el canterano internacional sub 21- no corra prisa, especialmente con Santiago Mouriño en la recámara gracias a la seguridad que proporcionan las buenas relaciones con el Atlético de Madrid, club que lo acaba de fichar y que tiene al Zaragoza como destino preferente si se confirma su cesión a lo largo del verano. En todo caso, este frente no entrará en ebullición en el mercado del Real Zaragoza, presumiblemente, hasta finales de julio o comienzos de agosto.

Santiago Mouriño es un prometedor defensa central de 21 años del Racing de Montevideo al que el Atlético de Madrid le ha echado el lazo por unos 3 millones. Esta operación aún no es oficial, aunque el jugador ya ha superado los exámenes médicos y habla en clave de futuro como jugador del Atlético. Probablemente, no se haga pública hasta el 1 de julio por razones de cierre del ejercicio contable en el club madrileño. El club colchonero ya le ha comunicado al futbolista que hará la pretemporada a las órdenes del Cholo Simeone y participará en giras y amistosos del mes de julio. Será, después, cuando se aborde su salida a préstamo, salvo que en ese tiempo convenza al entrenador argentino y se imponga entre la competencia que suponen Savic, Jiménez, Hermoso, o Reinildo. Además, el Atlético ha firmado a otro central, el turco Söyüncü, y apunta a recomprar al argentino Nehuén Pérez.

Por ello, la cesión es la salida más razonable para que Mouriño tenga minutos. El Atlético, en este sentido, priorizará el fútbol europeo, y se considera la Segunda División, y el Real Zaragoza, el contexto ideal. Eso sí, el uruguayo ocupa plaza de extracomunitario y en Segunda solo se permiten dos cupos. Además, Mouriño acaba de estrenarse en una convocatoria internacional con la selección absoluta de su país, de la mano del emblemático Marcelo Bielsa. Este miércoles, aunque no debutó, estuvo en el banquillo en el amistoso contra Cuba. Hay que tener en cuenta que la Segunda División no para en fechas FIFA.

El futbolista, tras ese partido, valoró la experiencia y su futuro en medios de su país. “Tengo 21 años, todavía no caigo, me cuesta creer que voy a ir a un equipo top como el Atlético. Me voy a hacer la pretemporada el 4 de julio, estuve en contacto con el Profe Ortega y me pasó un plan al que ya le estoy metiéndole”, comentó sin especificar si ya le han trasladado la intención de cederlo. “Voy a hacer la pretemporada con el equipo y luego me dirán, por ahora no me han dicho nada. Sólo sé que tengo que hacer la pretemporada, después me evaluarán”, aseguró.

Juan Carlos Cordero está pendiente y atento a esos pasos en una operación que se mueve en el medio plazo.

Santiago Mouriño es uno de los zagueros con mayor proyección del fútbol sudamericano y se ha revelado como la gran aparición de la temporada en la liga uruguaya. Es un central diestro con una notable constitución física, de 1,86 y poderosa zancada. Muy potente, contundente y agresivo, poderoso y rápido defendiendo hacia adelante, faceta en la que más destaca, y solvente en el juego aéreo. Además, tiene un buen repertorio técnico y es atrevido con la pelota, donde destaca más conduciendo y dividiendo que en el pase.

Nacido el 13 de febrero de 2002, Mouriño está siendo la gran revelación del campeonato uruguayo después del ascenso de Racing a Primera, en el que jugó un papel fundamental. Le han bastado unos pocos meses en el torneo Apertura iniciado en febrero para atraer la atención de varias secretarías técnicas del fútbol europeo, aunque es el Atlético de Madrid quien ha dado el paso más rápido para asegurárselo.