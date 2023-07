El Zaragoza se lanza a por Andrés Martín

El Real Zaragoza negocia la incorporación de Andrés Martín, polivalente atacante del Rayo Vallecano con el que no cuenta el club madrileño. Los contactos entre todas las partes se han acelerado en los últimos días y Juan Carlos Cordero trabaja para convencer al Rayo para cerrar la operación por un futbolista al que ya llevó al Tenerife en enero de 2022, donde jugó fundamentalmente en ambos extremos.

Andrés Martín se adapta a los tres carriles ofensivos. Puede jugar en punta, pero también en la derecha o a pie natural, en la izquierda. Ya estuvo en la agenda de Cordero el pasado enero. Tiene 23 años, es un delantero versátil, zurdo y veloz, internacional sub 21 después de su eclosión en el Córdoba siendo muy joven. En el Rayo Vallecano, donde tiene contrato hasta 2024 no ha terminado de hacerse hueco. En invierno de 2022 fue cedido al Tenerife con opción obligatoria de compra por ascenso, algo que no sucedió.

El Zaragoza trabaja a toda máquina para incorporar un extremo, la posición más debilitada en estos momentos, y Andrés Martín ha emergido como la opción más a tiro en estos momentos. Para el extremo derecho también ofertó para la cesión por Salvi, igualmente del Rayo, y ha negociado con Mboula, cuyo caché económico dificultan un acuerdo rápido. A Salvi, de momento, el Rayo no le abre la puerta de salida. Si lo hace, será ya con la pretemporada avanzada.

Y así, Cordero ha activado una vieja vía, bien conocida. Andrés Martín, en el Tenerife, se desempeñó en la banda derecha principalmente. Pero también puede jugar en las otras dos casillas del ataque, como complemento vertical a un delantero más posicional, o en la izquierda, a pie natural. Es un perfil, en cuanto a posición y rol, muy similar a Mollejo, con quien coincidió también en el Tenerife y a quien Cordero quiere mantener en el Zaragoza.

El director deportivo concede un gran valor a este tipo de jugadores, porque su polivalencia y adaptabilidad les permite una estrategia en el diseño de la plantilla que permite ahorrarse algún futbolista. Mollejo y Andrés Martín desempeñarían ese rol de extremos ambivalentes y de delanteros.

El atacante del Rayo Vallecano, muy bien considerado en la categoría, donde tiene un buen cartel, también tiene una propuesta del Tenerife para regresar allí.

Andrés Martín nació en Aguadulce, en Almería, el 11 de julio de 1999. Cumplirá 24 años la próxima semana. Se formó en la cantera del Córdoba y debutó en su primer equipo en Segunda en el curso 2018-2019. Su irrupción fue formidable, destacando por su verticalidad y desborde, y el Rayo lo fichó por algo más de dos millones de euros. En Vallecas, su trayectoria ha ido de más a menos, con la cesión intercalada en Tenerife, donde marcó un par de goles y dio dos asistencias en medio año hace dos temporadas.

El pasado curso, acusó una larga lesión que apenas le dio minutos. Es un jugador que, por sus condiciones, necesita regularidad y con Iraola apenas jugó en nueve partidos. Pudo salir en enero, pero el Rayo optó por sacar a Bebé, precisamente al Zaragoza. Ahora, las tornas parecen girarse entre estos protagonistas.

Andrés Martín, siete veces internacional sub 21, es un jugador con experiencia larga en Segunda pese a su edad. Ha jugado 110 partidos más 8 de promoción de ascenso. Es un perfil muy singular de jugador, con adaptación a varios puestos y un juego muy eléctrico, con desequilibrio y capacidad para salir por ambos lados en el regate. Domina diferentes registros ofensivos, aunque es un jugador con más tendencia a los espacios interiores que a los exteriores cuando juega en banda.