Así es Sinan Bakis: "Es un delantero con muchos registros"

Sinan Bakis encabezará la delantera del Real Zaragoza la próxima temporada. Un fichaje que se hará oficial en las próximas horas, seguramente esta tarde, después de que el futbolista alemán de origen turco complete todas las etapas de su reconocimiento médico. El Zaragoza incorpora un ariete con credenciales notables recientes: en el FC Andorra anotó 12 goles en poco más de 2.000 minutos, fue el tercer máximo goleador de la categoría y el segundo en relación a los minutos jugados. Un delantero poliédrico, intimidatorio y letal al que no le perdió el ojo la pasada temporada Xavi Aguado, el futbolista con más partidos de la historia del Real Zaragoza junto a José Luis Violeta. Su hijo Marc, ahora de vuelta, fue compañero de servicios de Bakis y pocos partidos dejó de verles.

“Es un delantero bastante completo, domina muchos registros y eso hace que pueda adaptarse a varios contextos. Se siente más cómodo jugando cerca del área y es peligroso en los centros laterales. Además, tiene amenaza con las dos piernas. Le pega muy violento con ambas y desde cualquier distancia. Eso es lo que más va a impresionar a La Romareda: es tremendo como le pega a la pelota. Es un punta muy complicado para los centrales. Pero es que además entiende muy bien el juego y participa en la posesión, acercándose al mediocentro, recibiendo de espaldas, descargando o habilitando al tercer hombre. Es lo maneja muy bien porque es un chico fuerte y es complicado anticiparlo”, avanza en el análisis Xavi Aguado.

El eterno capitán no duda del acierto de la operación. Por rendimiento reciente y características, estamos ante un delantero en la cima de nivel de la categoría. Pero el fútbol son contextos. El Andorra lo acercaba mucho al área con su juego de copiosa posesión y actividad en campo contrario. El Zaragoza de Escribá jugaba a otra cosa, alejando a sus delanteros del área rival, explotando largos espacios, con dos delanteros y no con uno, con los puntos menos conectados al circuito del juego… Hacia dónde vaya el fútbol de Escribá, si aquello fue fútbol de supervivencia o un modelo a seguir, se anuncia clave para la adaptación y éxito de Bakis. “Sinan tiene unas características diferentes a Giuliano y Azón. La velocidad y correr al espacio no son sus mejores virtudes, pero le he visto partidos en los que ha destacado en ese tipo de contexto porque es potente en los primeros metros. Recuerdo un día en el que expulsaron a Carlos Martínez en Ponferrada. Con uno menos, ganó varias pelotas largas. Es muy inteligente y sabe adaptarse. También a los compañeros, no se queja si no le pasan una pelota y él es generoso en el campo. Marca goles pero también le gusta que los marquen otros. Hace mucho grupo y vestuario. No es nada egoísta. Es un delantero muy corporativo”, señala Aguado, quien el observa encaje en un 4-4-2 después de una temporada con Eder Sarabia como punta de un 4-3-3. “Puede jugar perfectamente con otro delantero al lado, porque a él le gusta acercarse a los medios y apoyar el juego. Es claramente compatible con Azón por ejemplo. De hecho, si el Zaragoza reúne unos laterales y extremos con buen centro, la pareja Bakis-Azón puede tener mucha pólvora”, asegura.

Para Aguado, la sorpresa de encontrarse un delantero así, de esas condiciones, jugando en el Andorra fue descomunal: “El Andorra lo firmó sobre la campana. Recuerdo que llegó con Boundú y Albanis y le mandé un mensaje a Jaume Nogués, el director deportivo del Andorra. Me dijo que le costó convencerlo. Recuerdo que su primer partido fue en Miranda, creo que en la sexta jornada o así, salió a diez minutos del final, y el primer centro que le metieron fue adentro. La verdad es que me impactó desde el principio porque, aunque había visto su trayectoria, no lo conocía”.

Bakis es de los delanteros que no necesitan avisar, según Aguado: “Tiene una enorme efectividad. Creo que ha metido 12 goles en 26 disparos a puerta. Es que su disparo es tremendo. Tiene la mirilla muy bien ajustada, porque cada que vez que chuta el tiro va bien encaminado”.

Como es natural, en el último mes, muchas de las conversaciones de Xavi con su hijo Marc han girado sobre la figura de Bakis. “Marc me ha hablado maravillas. Dice de Sinan que es un fantástico compañero, de los que suman, no se enfada cuando no juega y anima al que lo hace. Es muy buena persona”. Aguado, en este sentido, asegura que Bakis llega muy convencido. “Marc le ha hablado mucho de Zaragoza. Ya le impresionó La Romareda cuando vinieron a jugar porque no se creía que se iba a encontrar un estadio con 30.000 espectadores. Tenía ofertas de prácticamente toda la Segunda División. Le preguntó a Marc de Zaragoza y le dio buenas referencias. Le dijo que no hay ciudades, ni aficiones, así en la categoría y, sobre todo, que es una plaza que lanza las carreras de los buenos delanteros y le puso de ejemplos recientes a Borja Iglesias o Luis Suárez”, concluye Aguado.