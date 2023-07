Maikel Mesa: "Estar en el Zaragoza es un paso hacia adelante"

El Real Zaragoza no presenta a sus nuevos jugadores, pero sí va deslizando sus primeras impresiones en el club a través de sus medios oficiales. Este miércoles, el turno ha sido para Maikel Mesa, quien ha recalcado su felicidad por firmar por un equipo que, en sus años de rival, siempre se le ha dado bien. “Ayer hablaba con Cristian y me decía que este año le van a meter dos goles menos porque yo juego con él”, ha bromeado el tinerfeño. “Vengo con ilusión a un club con nombre, a un histórico. La ciudad me está gustando mucho. Lo que he visto de ella me encanta”, ha comenzado el centrocampista, autor de ocho goles la pasada temporada.

Maikel Mesa, de 32 años, es consciente de la dimensión del club en el que ha aterrizado. “Cuando hablé con Juan Carlos Cordero, me vendió un proyecto ilusionante en un club histórico. Cuando firmé en el Zaragoza, la gente que no sigue el fútbol a la última me decía que iba a jugar en Primera. Eso indica que este es un club grande. Que es lo que es. Vengo con ganas de devolverlo a lo máximo”, aseguró el futbolista.

Después de un año notable en el Albacete, con un sexto puesto y la promoción de ascenso, Maikel Mesa ha esbozado alguna de las claves para instalarse en esa zona noble con el Real Zaragoza. “Vengo de una temporada en Albacete en la que el club venía de Segunda B y fue para arriba porque creímos en el entrenador y había un grupo muy sano y con hambre. Si además de eso añadimos lo que tiene el Zaragoza es un plus. En esta época es malo para todos, sería vender la moto, decir que vamos a estar arriba. La realidad es que hay que ir partido a partido”, puntualizó el nuevo jugador de Fran Escribá, quien se define de la siguiente manera: “Me caracteriza mi profesionalidad. Soy honrado en el esfuerzo. Y eso creo que se contagia. Yo siendo veterano, aunque me cueste decirlo, me gusta ser una referencia, que los jóvenes vean que eres el que más curra, el que antes llega al entrenamiento...”

Como veterano de la categoría, Maikel Mesa conoce bien las atmósferas de su nuevo estadio. “La Romareda empuja. Como rival siempre ha sido complicado venir”, ha indicado, antes de concluir: “Estar aquí es un paso hacia adelante”