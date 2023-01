Manu Vallejo y Andrés Martín, en la agenda del Real Zaragoza

A la espera de que se produzcan las necesarias salidas para descargar la plantilla de fichas y salarios; el Real Zaragoza, ya con Juan Carlos Cordero al timón de las operaciones deportivas, toma posiciones de cara a reforzar su ataque en las dos semanas que quedan de mercado invernal. El club aragonés ha activado su interés en Manu Vallejo (Girona) y Andrés Martín (Rayo Vallecano), futbolistas en la rampa de salida de su respectivos clubes.

Juan Carlos Cordero también ha movido ficha en las últimas horas por Loren Morón (Betis), pero esta operación presenta dificultades de todo tipo: la intención del jugador de encontrar destino en Primera obligaría a esperar a las horas finales del mercado, hay otros clubes de Segunda mejor posicionados -como el Tenerife- y su impacto económico sería notable, no ya por la cantidad de salario que debería de asumir el Zaragoza por la cesión, sino por el efecto contable real que tendría en el límite salarial de LaLiga. Loren percibe en torno al millón de euros por año en el Betis, y aunque el Zaragoza se hiciera cargo de menos de la mitad de lo que le queda por percibir por este curso (250.000 euros), LaLiga le computaría más.

En todo caso, la prioridad del Zaragoza es otro perfil de atacante. Aunque el club, si así se lo permite la evolución del mercado, intentará reforzar la plantilla con otro atacante, el objetivo es un extremo izquierdo con gol. Juan Carlos Cordero ha señalado en rojo esta demarcación al considerar que con Azón y Simeone, más las opciones de Mollejo y Gueye -a quien es complicado romperle la cesión del Oostende como sería deseo del club- las posiciones más adelantadas están relativamente cubiertas para media temporada.

De ahí que el director deportivo peine el mercado en busca de otro tipo de perfil, y ahí se encuadra el interés en Manu Vallejo (Girona) y Andrés Martín (Rayo Vallecano), jugadores más polivalentes, adaptables a los tres carriles del ataque, preferentemente al izquierdo o a la segunda punta. Cordero conoce muy bien a ambos. A Andrés Martín lo fichó el pasado enero para el Tenerife. Tiene 23 años, es un delantero versátil, zurdo y veloz, internacional sub 21 después de su eclosión en el Córdoba siendo muy joven. En el Rayo Vallecano, donde tiene contrato hasta 2024 no ha terminado de hacerse hueco. El pasado invierno fue cedido al Tenerife con opción obligatoria de compra por ascenso, algo que no sucedió. Este año, en parte debido a una lesión, no ha tenido oportunidades -no ha jugado hasta este mes- y el Rayo facilitaría su salida. Es un jugador con mercado en Segunda, y el Zaragoza lo tiene anotado en su agenda.

Al igual que Manu Vallejo, una operación con más dificultad debido a la voluntad del jugador de intentar seguir en Primera y al interés en Segunda de club con mejor arsenal económico que el Zaragoza. Es un extremo izquierdo o segundo punta de 25 años que apenas tiene espacio en el Girona, donde ya se la ha comunicado que se accederá a su cesión si presenta una oferta. Es un jugador con gol, buen golpeo, intenso en los esfuerzos y muy agresivo y móvil en ataque.

Manu Vallejo se formó en el Cádiz y saltó al primer equipo en la época de Juan Carlos Cordero en el club. Fue él quien con mayor firmeza promocionó al futbolista, firmándole su primer buen contrato en el fútbol profesional, y más tarde, vendiéndolo al Valencia por 5’5 millones de euros. Allí tuvo un papel muy eventual y fue cedido el curso pasado al Alavés. El pasado verano se desvinculó del club che para firmar con el Girona hasta 2025. El Zaragoza ya ha iniciado los primeros tanteos y ya conoce las claves de una operación que no se presume sencilla.

Tanto Andrés Martín como Manu Vallejo se encuadran en el perfil de atacante pretendido también por el Zaragoza en la figura de Alejandro Cantero, una cesión que Raúl Sanllehí ya tuvo muy avanzada en diciembre. Entonces, las lesiones de lesiones de Soldado y Rober Ibáñez aplazaron su posible salida. Cantero era el gran objetivo de Sanllehí y también es un jugador del gusto de Cordero, y el Zaragoza insistió de nuevo en él hace un par de semanas, pero el Levante volvió a cerrarle la puerta ante las bajas y la participación en la Copa.

La grave lesión de Roger Brugué ha reducido al mínimo las opciones de que Cantero pueda salir ahora en enero del Levante, donde incluso la pasada jornada fue titular en liga y marcó, como ya hizo una semana antes en Copa. Ahora mismo, es una vía ciega, por eso el Zaragoza se ha comenzado a mover hacia otros nombres en un mercado que el club apunta a estirar hasta sus horas en busca de la mejor oportunidad.