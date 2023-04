Escribá no quiere líos: "No hay caso Francés"

Fran Escribá no quiere líos alrededor de la figura de Alejandro Francés, el joven central aragonés, en su momento internacional sub-21 con España y que, en esta temporada, tras un rendimiento de más a menos, ha terminado por ser más suplente que titular en sus planes.

"Yo estoy muy contento con él. Para mí no hay caso Francés. No lo hay. Si lo hubiese, se notaría. Se vería que cuenta poco, que no participaría", empezó su respuesta el técnico blanquillo cuando se le demandó su parecer respecto de las rotaciones en la posición de centrales, donde la pareja Lluís López-Jair se ha convertido en la principal hace meses, pese a la entrada esporádica de Francés de vez en cuando.

"Yo no soy muy de estadísticas, pero estoy seguro que Alejandro, conmigo, ha jugado la mitad de los partidos o más como titular. Por lo tanto, cuento con él. Y, además, tengo confianza en él. Para mí, es un activo. No del presente, sino también para el futuro del club", fue añadiendo en sus explicaciones Escribá.

"Yo quiero lo mejor para el equipo, por supuesto. Y yo veo al Real Zaragoza con Francés. A mí me gustaría que fuese lo mismo que es Zapater. Es uno de esos jugadores, igual que Francho, que a uno le gustaría que siempre se desarrollara aquí, que fuera tan exitosa como ha sido la de Zapater", abundó aún más Escribá en su discurso sobre el '6' del equipo.

Y concluyó: "Pero bueno... esto tampoco depende de nosotros. A veces, los jugadores quieren otras cosas. Yo estoy muy contento. Y creo que él también lo está. Seguro que está fastidiado porque quiere jugar más. Pero, cuando ha participado, lo ha hecho bien".

Fran Escribá tiró finalmente de números para justificar que no tiene nada contra Francés. "De los cuatro centrales que tenemos, Jairo Quinteros es el único que ha participado muy poco. Pero los otros tres se han repartido los minutos. Cualquier pareja que he hecho ha encajado bien. Francés es un jugador muy importante... y espero que lo siga siendo", dijo el técnico con intención, en un mensaje encriptado hacia el ámbito de representación del futbolista.