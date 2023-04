Escribá deja en el limbo la continuidad de Zapater en el Real Zaragoza

Alberto Zapater, el capitán del Real Zaragoza, concluye contrato con la entidad el próximo y cercano 30 de junio. Con 37 años, camino ya de los 38, su continuidad -o no- en el proyecto del año que viene es una de las cuestiones delicadas que quedan por acometer por la dirección deportiva y técnica del club. Este viernes, Fran Escribá, el entrenador blanquillo, no ha querido ser contundente cuando se le ha preguntado si Zapater va a formar parte del equipo en la temporada venidera, la 23-24.

"A mí me gusta ser muy transparente pero, también, como es lógico, me gusta que todo quede dentro del club. No hemos hablado de nombres concretos y, cuando lo hagamos, tampoco lo diré. Es algo que quedará dentro del cuerpo técnico", indicó de entrada ante esta cuestión tan concreta.

Y apostilló: "Cuando llegue el momento, será el director deportivo, seguro, el que dará las explicaciones respecto a cualquier futbolista", dijo para dar carpetazo momentáneo a este asunto que, más allá de las cuestiones puramente futbolísticas, lleva a acarreada una enorme carga sentimental en su decisión definitiva.

A falta de cinco jornadas únicamente para la conclusión de esta liga 22-23, Alberto Zapater todavía no ha recibido ningún input relativo a cuál va a ser su futuro inmediato. El ejeano, emblema del equipo en esta travesía inacabable por el desierto de Segunda División, regresó al Real Zaragoza en 2016, por lo que va a concluir su 7º temporada con el '21' a la espalda en la que es su segunda etapa en el club de su vida.

Lo hizo tras haber tenido que salir forzosamente en 2009 cuando, en pleno auge del agapitismo, se le invitó a abandonar un club que tenía aires de grandeza y que nunca alcanzó a lograr. Zapater, que había sido campeón de la Supercopa de España aún en edad juvenil, jugó en el Genoa de Italia, en el Sporting de Lisboa de Portugal y en el Lokomotiv Moscú de Rusia, donde un calvario de lesiones casi acabó con su carrera demasiado pronto. En Zaragoza, el cincovillés se rehizo desde sus propias cenizas hasta convertirse en un indispensable en tiempos de hondas crisis de todo tipo en el club.

Ahora, con la nueva orientación de la SAD derivada de la llegada hace un año de la nueva propiedad, coincidiendo con el inexorable paso del tiempo que va a hacer que su próximo cumpleaños en junio sea el 38º, la continuidad de Zapater está en el aire. Y así seguirá unas semanas más hasta que Juan Carlos Cordero mueva la ficha definitiva. Escribá, de momento, ha capoteado la pregunta desde la bancada de la prensa como ha podido, sin aclarar nada. Quizá en su respuesta, entre líneas, se pueda adivinar la resolución que aguarda.