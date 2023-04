Escribá: "He tenido ya una reunión con el director deportivo preparando el futuro"

La rueda de prensa de este viernes 28 de abril era para hablar del partido Real Zaragoza-Las Palmas de este domingo en La Romareda, pero Fran Escribá, el entrenador zaragocista, dejó la perla más sustancial de su cuarto de hora de comparecencia dicha en clave de medio plazo, con la mente puesta ya en la temporada venidera.

"He tenido ya una reunión con el director deportivo (Juan Carlos Cordero), pensando un poco en el futuro. Es lógico. La dirección deportiva ya lleva tiempo trabajando en ese futuro. Hemos tenido una reunión muy positiva, sentando las bases de lo que queremos reforzar. No ya en cuanto a nombres sobre la mesa, sino en lo referente a qué tipo de futbolistas nos interesan. Ha sido una reunión positiva, muy positiva", dijo textualmente Escribá en un pasaje de su intervención, entro del argumentario esgrimido cuando se le preguntó por el futuro de Alberto Zapater, el capitán, cuestión que no aclaró.

Al hilo de este asunto, se le instó a que diera su parecer sobre la posible continuidad -o no- de tres de los futbolistas que han estado cedidos esta temporada: Bebé, Mollejo y, en especial, el goleador Simeone. Y Escribá también dejó una declaración importante: "No depende de nosotros solamente. Depende de su club de origen y de las propuestas que tengan. Todos estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos han dado, son jugadores importantes e interesantes. En esta clave de futuro entran en juego muchas cosas, sobre todo sus clubes", comenzó describiendo.

Y apostilló un lema de trabajo a tener en cuenta de cara al verano que ya se aproxima. "Creo que a todos nos gusta que cuantos más jugadores tengas en propiedad, tuyos, mejor que cedidos. Pero ya veremos", remató el que, con total seguridad, va a ser entrenador del nuevo proyecto del Real Zaragoza en la temporada 23-24, en la que se pretende dar el salto de calidad suficiente para que el club opte al ascenso a Primera División en la que será la 11ª campaña seguida en Segunda tras aquel descenso de 2013, cada vez más lejano en el tiempo.