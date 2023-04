Azón: "Esta última lesión no era una simple rotura de fibras"

Iván Azón ha vuelto por tercera vez en lo que va de temporada. El ariete aragonés reapareció este martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva, escena difícil de ver en este tortuoso año de lesiones para él. Y, naturalmente, contó su experiencia y dejó detalles de sus vivencias, así como de sus expectativas para el futuro inmediato.

"El viernes en Valencia me sentí muy bien, fenomenal. Yo no me esperaba jugar tantos minutos", dijo de entrada con sinceridad, rememorando la segunda parte frente al Levante, que jugó completa al sustituir en el descanso a Puche. Está ilusionado Azón con recuperar el tono futbolístico que este año se le ha roto por completo desde primeros de agosto, aún en pretemporada.

Más que las propias lesiones, una de rodilla y dos vinculadas con sendas roturas musculares en un muslo, el principal riesgo ahora es el relativo a su mente, a cómo ha asimilado su cabeza esta cadena nociva de daños físicos importantes. "Esta temporada, es cierto, ha sido difícil. Pero mentalmente... tengo por suerte tengo a mi familia, a mis seres queridos, a la gente del club, que se han portado muy bien conmigo y me han ayudado mucho. Agradezco a todo el mundo el cariño y apoyo que me han dado en todo este tiempo", quiso resaltar.

Azón sabe que está en una fase crucial para volver a sentirse futbolista. "Después de tanta lesión y de tantas recaídas, cuesta volver estar a alto rendimiento. Es duro, es difícil. He tratado de recuperarme lo mejor posible, con libertad de tiempo para no volver a recaer. Cuando era pequeño ya me tocó vivir una lesión grave de larga duración (año y medio sin jugar estuvo entre infantil y cadete por una rotura de rodilla). Y sé que es complicado saber que trabajas sin saber cuándo vas a volver a jugar", prosiguió su relato.

Iván Azón, con talante sonriente, sensato, no dejó de dar datos sobre su presente. "La cabeza es muy importante en estos casos de recuperaciones largas. Esta última lesión no era una simple rotura de fibras. Estaba en una zona de más difícil rehabilitación y era más difícil de lo que parecía en un principio", apuntó.

El '9' zaragocista lamentó el tiempo perdido. "Este era un año en el que iba a asentarme en el primer equipo. Y resulta difícil ver al equipo desde fuera, sobre todo en los partidos donde no salen las cosas bien. Para mí ha sido un año de mucho aprendizaje, tanto dentro del campo cuando pude jugar como fuera de él. He tenido que saber manejar cómo son este tipo de lesiones, de situaciones", indicó.

Solo restan 8 partidos para acabar la liga, apenas 50 días de competición. Es su margen para poder retomar el pulso competitivo. "Ahora quiero acabar esta liga lo mejor posible. Y el año que viene, será lo que tenga que ser. No quiero considerar esta temporada como un borrón y cuenta nueva. Creo que no va a ser así porque voy a disputar los partidos que quedan al cien por cien. Contra el Granada, el próximo sábado, el entrenador decidirá lo que yo vaya a jugar. Él sabe que es bueno ir introduciéndome en el equipo de la mejor manera posible", dijo con la mirada puesta ya en el futuro inmediato. Quizá su titularidad tenga que esperar aún algún patido más.

Por encima de su peculiar circunstancia personal, que ha centrado gran parte de su comparecencia, Azón también habló en términos de colectivo. "Ahora hay que sellar la permanencia cuanto antes. Y, después, intentar quedar en los puestos más altos posibles, porque al final es lo mejor para el club", concluyó.