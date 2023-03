Gueye va a volver a jugar

Pape Makhtar Gueye, delantero centro senegalés de 25 años del Real Zaragoza, es noticia cuando juega y cuando no juega. Cosa natural en los fichajes estrella de cualquier equipo. El ariete africano, llegado en agosto desde el Oostende de Bélgica para ser el goleador estrella de referencia del nuevo proyecto, se ha metido en terrenos de marzo con unos números que lo tienen destarifado para el zaragocismo y, de facto, también para el plan A del equipo: cero goles en 15 apariciones que no suman más allá de 458 minutos. Un fiasco evidente.

Fran Escribá, el entrenador actual del equipo (Gueye empezó con el inicial del curso, Juan Carlos Carcedo), declaró el pasado fin de semana que no lo alineó siquiera en las sustituciones en La Romareda ante el Burgos porque temía efectos negativos "por el runrún que genera su presencia en el campo entre la afición". Pero la apuesta Gueye, que viene sustentada por la propiedad de la SAD, no se ha desvanecido todavía. En las 13 jornadas que restan de competición se va a tratar de revivir al gigante punta zaragocista para que su devaluación no caiga a cero en el próximo mercado.

Escribá anunció este viernes que es posible que se vea a Gueye en el equipo que juegue en Lugo el domingo. Incluso de titular. "Una de mis obligaciones es, de aquellos jugadores que no están dando rendimiento, sacárselo. Es una obligación mía intentarlo. Lo primero es el chico, lo que está sufriendo. Nunca ha estado a estas alturas de una temporada sin haber marcado un gol, nunca en su carrera. Llegó como un jugador importante y la situación le frustra. Los dos vamos a intentar revertir esa situación", comenzó explicando el preparador blanquillo.

"Está claro que no va a ser ya un gran año para él, porque acumula dos tercios de la temporada sin un buen rendimiento. Pero yo sigo pensando en sacarle rendimiento. Para mí no es un futbolista descartado, en absoluto. Sigo contando con él", prosiguió en su tesis sobre Gueye el entrenador del Real Zaragoza.

Escribá hizo un inciso para situar en contexto el episodio del último domingo, cuando evitó introducir a Gueye en La Romareda pese a que se necesitaban refuerzos en ataque. "Si el otro día contra el Burgos no lo puse fue pensando en el equipo. Creí que en ese momento, aunque Giuliano Simeone estaba mal y muy fatigado, no era la situación buena para el equipo meter a Gueye. No hubiera generado lo que genera, por ejemplo, meter a Pau Sans o a otro, donde la gente (la afición) se anima y cree. Creo que hubiera ocasionado lo de la última vez, burlas y demás. Y eso hubiera perjudicado al equipo cuando estábamos intentando ganar el partido. Cualquier aspecto que derivara en un ambiente raro no era bueno para nosotros. Por eso no lo puse. Lógicamente, fuera de casa es distinto, aunque pienso alinearlo también en La Romareda. Llegarán partidos en los que jugará en casa", señaló antes de rematar su exposición sobre el africano.

"En Lugo tiene opciones de jugar. Las tiene, las tiene. Tanto si es desde el inicio como si considero que sea desde el banquillo. Si el partido está para que Pape juegue, lo hará sí o sí. Y también ocurrirá en La Romareda. Va a seguir siendo útil. Y jugará en partidos en casa, seguro", adelantó Escribá.

El 'culebrón Gueye' no acabará, como pronto, hasta la última jornada de esta liga el 28 de mayo. Cedido con una cláusula de compra obligada el 30 de junio en caso de ascenso (no se dará jamás, visto lo visto), la presencia del delantero de Senegal trasciende al mero funcionamiento ordinario de la tarea del entrenador e, incluso, del director deportivo (antes Torrecilla, ahora Cordero). El fondo de inversión que rige la SAD fue en su día garante de su contratación y el futuro inmediato de la apuesta afecta directamente a ese círculo concéntrico del día a día del equipo, de más altura que lo que sucede sobre el césped. De momento, Gueye volverá al campo en el Anxo Carro de Lugo.