Jair Amador, entre algodones

La ausencia de Jair Amador ha sido la nota más relevante del entrenamiento del Real Zaragoza en La Romareda. El central portugués no ha saltado al césped junto a sus compañeros y ha quedado en manos de los recuperadores del equipo. Según ha informado el club, sufre unas pequeñas molestias musculares que aconsejaban que hoy moderara su carga de entrenamiento y que, en todo caso, no parecen preocupantes. El cuerpo técnico ha decidido así, pese a que la sesión de hoy en La Romareda es la principal de la semana desde el punto de vista táctico en la preparación del partido, no se ejercitara.

De esta manera, Jair Amador, un fijo en las alineaciones de Fran Escribá y el futbolista de campo con más minutos de la temporada, queda pendiente de su evolución, aunque se espera que pueda llegar a tiempo y libre de molestias al partido del domingo contra el Lugo en el Anxo Carro de la ciudad gallega.

Jair amador suma más de 2.300 minutos esta temporada. Con Fran Escribá lo ha jugado todo excepto el partido contra la Ponferradina en La Romareda debido a una sanción por acumulación de amarillas. Para el técnico, es incuestionable. El jugador se encuentra a la espera de que el club culmine su renovación para las dos próximas temporadas, una vez que el acuerdo quedara apalabrado hace un par de semanas entre Juan Carlos Cordero y su representante.

Por otro lado, en la sesión de este jueves, además de Jair, han seguido siendo bajas los lesionados Iván Azón y Víctor Mollejo, quien va a llevar a cabo la recuperación de su operación de tobillo en Madrid, bajo la supervisión del cuerpo médico del Atlético, club que lo ha tenido cedido esta temporada en el Real Zaragoza. Azón sigue con su plan de rehabilitación y, en principio, no se le espera, como mínimo, hasta el partido contra el Huesca del próximo 19 de marzo.