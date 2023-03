Escribá: "No pasa por mi cabeza otra cosa que no sea ganar en Lugo, no tengo miedo"

Fran Escribá es un entrenador que transmite seguridad en su discurso, aunque en la previa al viaje a Lugo, este viernes, también ha dejado pinceladas de reconocimiento de una situación apurada del Real Zaragoza en la clasificación. No esconde la realidad, aunque la combate con mensajes positivos y de ánimo a la plantilla y el entorno. Es su terapia. Su medicina preventiva a pocas horas de un partido vital frente al penúltimo clasificado y casi desahuciado, un equipo lucense al que Zaragoza debe vencer para no acrecentar sus problemas.

"Yo no tengo miedo ni temor. No me acompaña nunca esa sensación. Soy optimista por naturaleza. Pero, lógicamente, sé lo que puede ocurrir en un partido de fútbol. Aun así, no pasa por mi cabeza otra cosa que no sea ganar en Lugo. No me planteo otra cuestión ni otro resultado. Después, aceptaremos lo que ocurra. Pero el Real Zaragoza va a salir a ganar desde el minuto 1", dijo Escribá cuando se le preguntó por su situación personal dentro de esta crisis de resultados que vive el equipo en el último tramo del torneo.

"Si se mira la clasificación, es cierto que es muy feo ver dónde estamos. Pero también veo que con 3 puntos más estaríamos cinco o seis posiciones más arriba. Seguiríamos estando en una situación que no es la mejor, pero anímicamente no es lo mismo verte el 12º o 13º que en el 17º", admitió el valenciano.

El técnico blanquillo aún tuvo que ampliar la respuesta sobre su estado de ánimo y esperanza ante las preguntas de los periodistas. "Estoy tranquilo, con sinceridad. Es verdad que no me esperaba estar donde estamos ahora y no me gusta. Confiaba en que íbamos a estar mejor, pero por el camino hemos hecho cosas mal. Cuando uno está ahí en la tabla no es culpa solo de los jugadores, o de la falta de gol... es culpa de todos. Y hay que asumirlo. El equipo está comprometido con la situación y en la charla de la semana anterior todos dijimos de dar un paso adelante para arreglarlo. Por supuesto que me preocupa mi trabajo, porque es mi obligación y lo vivo así. Pero confío mucho en el grupo y esto lo vamos a sacar, vamos a acabar la temporada dignamente. Me gustaría no sufrir y alcanzar el último mes de liga, entre comillas, disfrutando", añadió al respecto.

Fran Escribá quiso dejar patente que el equipo zaragocista va a mostrar una imagen en el Anxo Carro propia de estar disputando un partido crucial. Sabe que la afición necesita observar implicación y máxima responsabilidad en tiempos de dudas. "Yo quiero ese planteamiento, que se vea que es una final. Para el Lugo, ciertamente lo es, porque están abajo, lejos de la salvación, y se enfrentan a un equipo de los que, si reaccionan, aún podrían dar alcance porque lo tienen relativamente cerca. Para ellos es un partido vital y lo van a plantear muy intenso. Hemos de saber que va a ser así y estar preparados. Espero una salida muy fuerte del rival, que es fuerte a balón parado, por lo que no debemos darles opciones de que tengan a favor muchos córneres o faltas laterales. Tienen jugadores habilidosos en las bandas y rematadores de cabeza potentes", explicó para poner en contexto el tipo de choque que prevé.