La ausencia de Simeone en Villarreal deja a Escribá "sin el jugador más en forma que teníamos"

Giuliano Simeone, el más acertado goleador del Real Zaragoza en la temporada con más escasos registros anotadores en global (18 tantos en 23 partidos jugados, Copa incluida), es baja en Villarreal este sábado por un problema -no explicado oficialmente- en la espalda. Una ausencia de mucha relevancia para un equipo que carece de infinidad de recursos para generar y materializar goles en las porterías rivales. Fran Escribá, el entrenador zaragocista, habló de este serio inconveniente este viernes antes de viajar a Castellón.

"La baja de Giuliano Simeone es importante porque es el jugador más en forma que teníamos. Es nuestro máximo goleador. Pero con independencia de este dato, es un futbolista que genera mucho en ataque, está todo el partido hasta última hora buscando cosas. Va muy bien al espacio, algo que cada vez hay menos. Es una pérdida importante", calificó el técnico tras confirmar su pérdida para Villarreal, aunque dejando abierta la puerta a una (improbable) recuperación para el siguiente partido, que será también a domicilio, el día 22 en Gijón.

Sin el ariete argentino en la lista, por primera vez desde que empezó la temporada, a Escribá le toca recomponer una línea de ataque que suena hueca desde julio, si se exceptúa al ahora lesionado. "Tenemos a Iván Azón cada vez mejor (sale de tres meses de lesión muscular en un muslo) y hay que valorar si ya se ve bien para jugar desde el inicio. Y está Pape Gueye, que ya pudo volver de Senegal de arreglar sus papeles (ha llegado con 11 días de retraso de las vacaciones de Navidad). Tenemos estos dos delanteros que están bien, además de los que ya han estado disponibles, tipo Mollejo, Puche y demás...", comentó el preparador valenciano cuando habló de sus soluciones posibles ante semejante inconveniente.

"En cuanto a número, la baja de Simeone no es una pérdida que me trastoque mucho, pues tenemos suficientes recambios. Pero sí lo es porque perdemos a un jugador que estaba siendo muy importante", añadió para no dejar mal a quienes deberán suplir al joven atacante de 19 años.

También habló de Vada, el segundo goleador del año pasado, junto a Azón, con 7 tantos, que ahora mismo también es también el que sigue a Simeone en la exigua tabla particular de artilleros zaragocistas, con apenas 3 goles. "Le pasa un poco como a Azón. Sale de una lesión (aductores) y la sensación en los entrenamientos es que está perfecto. Cuando sales de algo así hay que valorar si nos compensa pornerlo de inicio o esperar para la segunda parte, cuando se pueda abrir el partido. Está disponible y habrá que ver si es titular o es una opción desde el banquillo", explicó sin asegurar el rol de Vada en su reingreso en el equipo un mes más tarde de su dolencia, que lo ha dejado fuera en los dos últimos partidos ante el Leganés y el Mirandés.