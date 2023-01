Escribá: "Tenemos el potencial que tenemos y, a veces, no te da de sí"

Fran Escribá es claro, directo. No rehúye ninguna pregunta ni lanza balones fuera ante situaciones o cuestiones que otros considerarían espinosas. El entrenador del Real Zaragoza, en las horas previas al viaje a Villarreal para enfrentarse al filial amarillo, dejó sobre la mesa unas declaraciones jugosas, llenas de mensajes. Un contenido a tener muy en cuenta de cara al final del mercado invernal de fichajes, que está abierto hasta el día 31 (le restan 18 fechas), y también para revisar durante el transcurso de la segunda vuelta, en los cuatro meses y medio que faltan para acabar esta liga 22-23.

"Tenemos el potencial que tenemos. Un buen potencial, pero a veces no te da de sí. Mentalmente estamos bien, pero nuestro potencial real es el futbolístico. Y el equipo sabe que si no compite al máximo, no da", comenzó diciendo en su primera frase. Una descripción que viene destilando la plantilla desde julio y agosto y que, a mitad de enero, el que es segundo entrenador del proyecto, ha permitido escribir negro sobre blanco, con cinco meses de diferido respecto de las primeras impresiones que ya se evaluaron desde determinados focos de análisis con nitidez.

"Si no tienes acierto en la definición, se te escapan puntos importantes. No veo problemas de ansiedad ni mentales. El equipo sabe lo que es. Y sin acierto se pierden partidos y puntos. Es un problema futbolístico", redundó para dejar en evidencia que las carencias y defectos de la plantilla salpican directamente al cuerpo técnico y se manifiestan en la clasificación, donde el Real Zaragoza parte en la 23ª jornada en el puesto 16º, con los mismos puntos que el 17º, asomado al balcón del descenso, como toda la temporada.

Ha sido llamativo que Escribá, en varios tramos de su comparecencia ante los periodistas, haya dedicado este tiempo a evaluar la calidad de su plantilla. En mitad del periodo de remodelación del equipo, recién llegado el nuevo director deportivo, Juan Carlos Cordero, esta actitud toma mayor repercusión.

"No me gustan las excusas y no las pienso usar. Creo que si se pierde o se empata es, evidentemente, porque hemos hecho cosas mal. Acepto que se diga que hemos bajado el rendimiento (respecto de sus primeros partidos, a su llegada). Entiendo también a la prensa, a la afición, es lógico pensar en aspirar a estar arriba al final de la temporada. A mí me queda tan lejos, que ni me lo planteo, como hablar de la temporada que viene. Solo hay que pensar en el siguiente partido. Pero también digo que me parecería de mediocres, por nuestra parte, renunciar a cualquier objetivo este año. Otra cosa es que la realidad del equipo es la que es y nosotros no debemos ser uno de los equipos llamados a estar arriba. Vamos a intentar sumar el mayor número de puntos posibles, no estamos obligados a pensar en el ascenso", señaló nuevamente dentro de su tesis para ubicar a todo el que quiera escucharlo en el punto exacto del discurrir del actual Real Zaragoza 22-23. No quiere presiones gratuitas, basadas en un imposible.

Y aún apuntó un consejo más al respecto: "No me gusta ese planteamiento de que 'aún hay tiempo', los partidos no vuelven. No hay tiempo. Si pensamos que hay tiempo para determinados objetivos, me parece que es confundirse y no hacer una lectura correcta de lo que es este campeonato", apostilló con toda la intención.

En la misma línea de análisis profundo del presente del Real Zaragoza, al hilo de una pregunta sobre la disyuntiva en el latera izquierdo entre Fuentes y el nuevo titular, Nieto, Escribá aprovechó para introducir de nuevo su visión autocrítica de lo que está emitiendo el equipo este año. "En general, todos los jugadores tienen la necesidad de dar un paso adelante más. No sirve con lo que estamos haciendo. Todos sabemos cuál es nuestro potencial pero, dentro de él, cada uno ha de tratar de dar un paso más, como pasa en cualquier profesión. En esta plantilla, titulares fijos, creo que hay poquitos que puedan decir eso", concluyó.