Real Zaragoza-Ibiza: la hora de despejar las dudas

El Real Zaragoza debe reencontrarse con la victoria este sábado ante el Ibiza, que llega como colista, último clasificado, a La Romareda. Hace siete partidos (Copa incluida) que el zaragocismo no sabe lo que es ese sabor, ha perdido el paladar. Es una barbaridad de tiempo para un equipo que está empujado por su idiosincrasia a vivir en otra dimensión mientras milite en esta maldita Segunda División, donde ya es inquilino desde hace una década. Lo suyo sería pelear todo el tiempo por ascender a Primera, incluso conseguirlo. Y, por el contrario, ha adquirido la mala costumbre de sobrevivir en latitudes opuestas en la clasificación de la categoría de plata.

Fran Escriba, el segundo entrenador de la temporada, se presenta ante su cuarto partido al frente del equipo que heredó de Juan Carlos Carcedo y aún está a la espera de poder presumir de una reconducción patente del errático rumbo encarado por su antecesor. Hay brillos concretos, cierto es. Se ven matices positivos en su formato futbolístico, distinto al del proyecto fallido inicial. Pero le falta consolidarlos con un triunfo, que en esto del fútbol es lo único que cubica. No existe la clasificación de las sensaciones. Se trata de realidades, de puntos, de goles, de superar rivales. Y ahí, Escribá está pendiente de visar su pasaporte. Aún se halla flotante, sin poder pasar la frontera del aprobado zaragocista. Si juega mejor pero el equipo no vence ni se recupera en la tabla, su labor será baldía. El tiempo corre en su contra mientras no haya réditos solventes.

En estas, por segunda vez en 15 días, a Escribá le toca lidiar en La Romareda ante un farolillo rojo de la clasificación. En su debut, patinó seriamente ante el Málaga, que siendo entonces el último de la fila, arrancó un 1-1 de La Romareda jugando con 10 hombres desde el minuto 13. Esta vez llega el Ibiza, que ha tomado el testigo de peor equipo de la Segunda División en la última semana, arrebatándoselo a los malagueños. Todo lo que no sea asistir a una victoria aragonesa será seguir dando vueltas a la noria tras la zanahoria, que de tanto tiempo en el morral, está pocha.

La afición de La Romareda está ansiosa de sentirse cómplice de buenos tiempos, como tantas veces fue. Se siente rara cuando se la acusa de ser motivo de presión que, por retrueque, acaba motivando, parece ser, que al equipo le tiemblen las piernas y acabe perjudicado por su masiva, animosa y crítica presencia. Será cuestión, pues, de que el equipo le dé algo potable, dulce o agradable que llevarse a la boca. Un ‘quid pro quo’, algo a cambio de algo. Lo contrario es pedir que se vaya a contar chistes a un velatorio.

Porque la realidad, un año más (y van...), es que este Real Zaragoza actual solo ha ganado dos de los ocho partidos jugados en La Romareda, afición que apenas ha cantado seis goles en casi 800 minutos, es decir, 13 horas y media –casi– de fútbol generalmente aburrido e inerte de cara a las porterías rivales. De esto es de dónde tiene que sacar Escribá al Real Zaragoza, que aguanta como puede en el balcón del descenso (solo dos puntos lo separan de esa raya) empezado ya diciembre. Lo demás es tratar de narcotizar la percepción natural de las cosas.

El técnico valenciano sigue hoy con las bajas relevantes del portero talismán, Cristian Álvarez, y del delantero promesa, Azón. No hay certeza de por dónde quiere mover ficha en su once inicial, ese que amaga pero no da, sin Francés como sorprendente decisión en sus primeros pasos.

Enfrente, el Ibiza llega desvencijado, con el exzaragocista Lucas Alcaraz estrenándose como tercer técnico del curso. Mal síntoma en un equipo probeta que pinta mal. Buen test para Escribá y el grupo.