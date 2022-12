¿Qué opina Escribá sobre Ratón, Francés, Molina y Petrovic?

La matinal de este viernes, en la previa del partido del Real Zaragoza ante el colista Ibiza de la sobremesa del sábado (el partido comenzará a las 16.15), ha servido para que el entrenador del equipo blanquillo, Fran Escribá, explicara de forma directa su parecer respecto de varios nombres propios que están en el foco de actualidad entre el zaragocismo desde la llegada del técnico valenciano a la dirección del vestuario, el pasado 7 de noviembre. Son los casos del portero Ratón, el centra Francés, el medio centro Molina y el centrocampista Petrovic.

Sobre Ratón, portero suplente en las últimas seis temporadas de Cristian Álvarez, ahora lesionado de cierta importancia, Escribá comenzó respondiendo a las preguntas desde la bancada de la prensa. "A mí no me condicionan los pitos y críticas de la afición hacia ningún futbolista. Mi obligación es proteger a mis jugadores. Creo que, si hay que pitar a alguien, hay que pitar a los del Ibiza. A ellos es a los que hay que intentar poner nerviosos. A los nuestros, no. Creo que debemos ser cariñosos con ellos", dijo sobre el guardameta gallego, que apunta a seguir bajo palos ante los baleares.

La figura del canterano Alejandro Francés, naturalmente, también fue objeto de explicación. Y así lo hizo Escribá: "Más de lo mismo... confío mucho en Francés, en el futbolista que es. Lo conozco bien, ya de antes de venir aquí. De los jóvenes, es al que más conocía. Y está estupendo. No tengo ningún problema con él. Al revés. Va a jugar mucho hasta el fin de temporada, estoy convencido. No tiene explicación el que no haya jugado en estos dos últimos partidos. Si la tuviera, a lo mejor la daba. Pero no la hay. Decidí que Lluís López podía jugar perfectamente y ya está. Francés jugará porque hace méritos para jugar. Y a lo mejor no juega en el puesto de Lluís y lo hace por Jair. Es muy importante y además es de la casa", dijo el entrenador, que no ató ni desató el ovillo que tiene al '6' en el banquillo.

De Manu Molina, fichaje que fue petición expresa del anterior entrenador, Juan Carlos Carcedo, y que no ha contado con un solo minuto en los tres primeros partidos de Escribá, esta fue la explicación que este dio: "Hay algunos que han jugado poco o nada en estos tres partidos conmigo. Pero no hay nada especial. No puedo decir 'estos jugadores para mí no cuentan'. Para mí, cuentan todos", dijo el técnico, también de forma poco definida.

Asimismo, se abordó el caso de Petrovic: "No había jugado hasta ahora nada porque no me parecía lógico. En el partido de Copa, siendo un jugador eminentemente defensivo, no me era normal sacarlo cuando íbamos perdiendo. O el día del Málaga, contra un rival que jugaba con 10 hombres, no cabía hacer un cambio defensivo. El otro día en Burgos nos pusimos por delante y sí lo saqué al final, ahí sí cabía ese tipo de concepto de futbolista", argumentó Escribá, en este caso con más consistencia.

NOTICIAS RELACIONADAS Escribá y la plantilla preparan el salto de calidad definitivo ante el Ibiza

De Petrovic hubo más detalles. Sobre el enfado que el entrenador ya manifestó en Burgos por la actitud beligerante del serbio que provocó su expulsión al final del partido, Escribá añadió más datos. "Él ya pidió perdón al grupo. Y esto le honra. No fue un ejemplo para el resto. Hay jugadores, la gente más experimetada, que deben ser referentes para los más jóvenes, y él no lo fue. Sabe que se equivocó. A mí me molestan estas situaciones", remató el preparador blanquillo.