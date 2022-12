Escribá y la plantilla preparan el salto de calidad definitivo ante el Ibiza

Fran Escribá y la plantilla del Real Zaragoza se han marcado un reto para este sábado en La Romareda en el partido ante el Ibiza: dar el salto de calidad definitivo que transforme la mejoría apreciada en algunos aspectos importantes del juego en los primeos pasos del técnico al frente del equipo (tras relevar a Juan Carlos Carcedo el pasado día 7 de noviembre) en una victoria.

Escribá trabajó este jueves en la Ciudad Deportiva con casi toda la plantilla activada. Solo será baja Petrovic, expulsado en Burgos el pasado domingo (un futbolista de participación residual en el último mes y medio y secundario desde el verano), mientras que el resto estarán todos aptos salvo los lesionados Azón y Cristian Álvarez.

Al respecto es importante reseñar que Grau no está castigado por acumulación de amonestaciones. Que la de Burgos fue la cuarta de su ciclo particular, no la quinta. Que alguien emitió un error (la televisión, parece ser) y este se reprodujo en cadena sin que nadie reparara en el control real de las amarillas de Grau. El centrocampista valenciano podrá jugar ante los ibicencos si Escribá lo considera.

NOTICIAS RELACIONADAS La junta de accionistas traerá a todos los propietarios a Zaragoza el 10 de diciembre

Hay esta semana un afán especial en el vestuario zaragocista por romper de una vez la tendencia que ha llevado al equipo a la actual situación apurada y llena de dudas, tanto en la tabla clasificatoria (16º, a solo dos puntos del nivel del descenso), como en la confianza y la autoestima del grupo, que derivó en la destitución del anterior entrenador y, con él, de la mano, el despido también del director deportivo, Miguel Torrecilla.

Este sábado ante el Ibiza es el momento de dar el giro a tal situación perniciosa. Porque la alternativa es mucho peor. Del 'nuevo Zaragoza' de Escribá se ha dicho y escrito que emite cambios en el modo de afrontar los duelos, que es más ofensivo, que crea más ocasiones, que mueve la pelota más cerca del área rival y menos en terrenos inertes. Pero ni en el serio accidente en la Copa en Cáceres ante el modesto Diocesano, ni frente al Málaga en casa, ni el pasado fin de semana en Burgos, esos pequeños brillos han sido suficientes como para sumar el triunfo, que se hace ya perentorio para diluir dificultades mayores.

NOTICIAS RELACIONADAS Escribá dosifica a Zapater y Simeone

Escribá lleva tres pinchazos en su estreno como zaragocista. Y no quiere acumular un cuarto, por todas las lecturas que ello conllevaría. Es cuestión de prurito profesional, entre otras cuestiones más generales. Por eso, este choque con los isleños adquiere un valor sobresaliente en el presente y el futuro inmediato del Real Zaragoza. Si logran cambiar su dinámica negativa será posible establecer diagnósticos más halagüeños. Pero si no es así, la bola de nieve seguirá haciéndose más grande en el sentido contrario al recomendable.

Para que este reto de Escribá y los futbolistas blanquillos sea aún más rotundo en los prolegómenos, el citado Ibiza llega a La Romareda como colista, último clasificado de la Segunda División (estrenará ya su tercer entrenador, precisamente el exzaragocista Lucas Alcaraz). Y eso obliga aún más a estar a la altura. Acumular otra pifia ante el peor de la tabla, como ya pasó frente al Mirandés en su día y, hace nada, contra el Málaga, abollaría la carrocería del Real Zaragoza de manera inevitable y aparatosa.

Todos estos ingredientes, tanto de índole futbolística como psicológica y mental, se están trabajando en estas últimas horas previas de la semana por parte de Escribá y su equipo técnico. El duelo frente a los ibicencos es mucho más importante de lo que puede parecer si no se entra en materia.