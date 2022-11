El presupuesto de gasto del Real Zaragoza en el mercado invernal "será movible"

Que el Real Zaragoza va a tener un claro protagonismo en el mercado invernal de fichajes y traspasos que aguarda de forma inminente, del 1 al 31 de enero, es algo asumido y aceptado en el seno de la SAD. Las expectativas del proyecto deportivo gestado durante el verano no han sido satisfechas en el primer cuatrimestre del curso 22-23 y es necesario retocar la plantilla ostensiblemente, hecho que complementará el ya consumado cambio de entrenador (fue destituido Juan Carlos Carcedo y llegó hace tres semanas Fran Escribá) y, sobre todo, el giro de rumbo en la dirección deportiva, pues está a punto de llegar a la pirámide de trabajo el nuevo responsable de ese área que releve al despedido Miguel Torrecilla.

Raúl Sanllehí, el director general de la entidad, dejó algunas pinceladas interesantes respecto de este mes de enero que se antoja clave para reconducir una temporada que no camina por el rumbo previsto en julio. "No puedo decir cuánto dinero tenemos guardado para este mercado de invierno porque es algo que varía. El límite de salarios se modifica en virtud de varios parámetros. Recuerdo que en verano empezamos en negativo prácticamente. La capacidad de fichar fue evolucionando con el paso de los días y las semanas, se fue incrementando. Trabajamos con riesgos y hay que hacerlo con cautela, no puedes arriesgar hasta el último euro. Es algo movible", expuso el ejecutivo blanquillo cuando se le pidió una orientación sobre el grado de revolución que se prevé en la plantilla.

"En enero, el dinero que podamos gastar irá cambiando desde el día 1 hasta que lleguemos al 31. Dependerá de las salidas, de cambios internos que puedan producirse. Habrá que ir con calma en las decisiones", anunció Sanllehí sin entrar en más detalles.