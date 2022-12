Escribá: "Este partido contra el Ibiza no es una final"

Fran Escribá compareció por cuarta vez antes de un partido este viernes en La Romareda. El entrenador del Real Zaragoza, relevo de Juan Carlos Carcedo el pasado 7 de noviembre, todavía busca su primer triunfo al frente del equipo aragonés dentro de su misión de reconducir la mala trayectoria que emprendió el equipo hace largo tiempo. El rival de este sábado, en la 17ª jornada liguera, es el Ibiza, que llega a La Romareda como colista, último clasificado. Hace dos semanas, en el debut de Escribá, ya se dio esta misma figura frente al Málaga, que se llevó un empate a uno del estadio municipal pese a jugar casi todo el choque con un jugador menos tras una expulsión. Sobre este detalle comenzó hablando el técnico valenciano.

"Nosotros no miramos al rival, da igual que sea el último. Estamos en una liga muy igualada y en absoluto miro la clasificación. El Ibiza es un equipo que ha cambiado de entrenador además, lo que nos deja sin mucha información sobre el plan del nuevo, nos añade dificultades porque nunca sabes si va a variar mucho las cosas o no. Ellos tienen una plantilla con jugadores con recorrido importante. Sería un error mirar la tabla para preparar este partido. Esta es una de esas semanas en las que te centras mucho más en lo que quieres ser tú", argumentó Escribá.

No ha comenzado con el buen pie de los triunfos el preparador levantino en el Real Zaragoza. Se estrenó cayendo 1-0 en la Copa ante el modesto Diocesano de Cáceres y, además de ese patinazo contra los malagueños en casa, no pasó de la igualada a dos en Burgos en un partido que su equipo tenía ganado en el tiempo de aumento. El fútbol tiene sus códigos y a Escribá el tiempo le empieza a encorrer. "Entiendo los calificativos de 'final' para este tipo de partidos. Pero los puntos son los mismos si le ganas al primero que al último. Estos tres son importantes, pero no es una final", rebatió cuando se le sugirió ese tipo de urgencias.

Escribá quiso dejar el poso de un profesional experto y tranquilo en su crucial posición de jefe del vestuario. "Creo que deberíamos tener los 6 puntos de los dos últimos partidos y, sin embargo, solo tenemos 2. Eso te fastidia, no digo que afecte ni nos frustre. No tengo nada que reprocharle al equipo, es muy honesto. Solo nos falta tener un poco más de acierto. Las sensaciones son buenas, pero necesitamos ya sumar de 3 en 3. Hemos hecho merecimientos ya para ganar", expuso con sinceridad dentro de esa línea de análisis general que dice que el equipo, bajo su mano, ha mejorado visualmente sin lograr aún mezclar esos brillos con un triunfo.

Y añadió más detalles sobre el envoltorio de evidente exigencia en el que va a desarrollarse este duelo frente a los ibicencos. "Las victorias curan casi todos los males. Yo pienso en positivo y queremos cuanto antes ganar, vamos a ir siempre a por el partido desde el minuto 1. No quiero ser tremendista ni fatalista pensando en que si no ganamos al Ibiza esto va a ser un desastre. No lo va a ser. Por las características de nuestros jugadores, por su edad (joven) y la inexperiencia que tienen, vamos a ir de menos a más. Por eso, aunque quiero ganar y aún no lo hemos conseguido, yo estoy tranquilo mirando hacia delante porque la madurez que irá adquiriendo el equipo hará que mejore con los meses", razonó.

Escribá, en términos futbolísticos, acabó anunciando ciertos cambios de cara a los tres próximos partidos, que llegan en catarata al aparecer a mitad de la semana que viene una nueva jornada en días de hacienda (en este caso, en los días del puente de la Constitución y la Inmaculada). "Tengo una base de equipo, como se está viendo. Pero vienen ahora tres partidos en solo siete días y eso asegura que habrá oportunidades para más jugadores, habrá cambios y no jugarán los mismos once todos los días. El equipo se hará en virtud de las características d cada partido, del rival, lo mismo en el dibujo tactico que en la alineación", apostilló.