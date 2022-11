Marcos Luna: "No creo que haya un chaval más feliz que yo"

Con muchas tablas para un chico de 19 años con apenas dos vuelos en el fútbol profesional y con mucha felicidad gracias a ese contrato ganado a pulso en el Real Zaragoza, rubricado y anunciado ayer, con duración hasta 2026 y con la garantía de que la próxima temporada tendrá ya dorsal del primer equipo; Marcos Luna destellaba de alegría este jueves en la Ciudad Deportiva. “Hacer la pretemporada ya era un sueño, debutar fue otro sueño y el día de firmar un contrato con el equipo de tu ciudad se termina de cumplir tu sueño. No creo que haya un chaval más feliz que yo”, comentó Luna.

El lateral derecho, aunque Carcedo le dio sus primeros minutos en el primer equipo como extremo, más adelantado, saltó al primer equipo en verano, ganándose un puesto en las rutinas diarias del Real Zaragoza ante los problemas físicos de Vigaray, pero también por su fútbol poderoso, inteligente y disciplinado. “El club, desde pretemporada, me vino siguiendo, me vio y estuvo contento con mi rendimiento. Desde que me ofrecieron renovar mi idea fue quedarme aquí. La gestión fue con el director deportivo anterior, pero la idea del club fue renovarme”, señaló el futbolista zaragozano, a quien se le planteó que pueda salir cedido en un futuro si en el Zaragoza tiene los minutos restringidos.

“El club es el que tiene que guiar al jugador como cree conveniente. Mi idea es hacerme un hueco en la plantilla e intentar quedarme por todos los medios posibles. Tengo todas las ganas de estar aquí”, aseguró. Luna es el último canterano de una larga lista escrita en las últimas temporadas que derriba la puerta grande, una política potenciada hace cinco años por el director deportivo de entonces, Lalo Arantegui, y que parece seguir instaurada ahora. “Este club siempre da muchas oportunidades a los canteranos y se ve. Francho, Azón y Francés son el baluarte de este club”, indicó.

Marcos Luna, en el entrenamiento del Real Zaragoza en La Romareda. Guillermo Mestre

Luna estuvo en el radar del FC Barcelona este pasado verano después de su gran temporada en el juvenil. El Barça lo quería para su filial, entrenador por Rafa Márquez, pero el salto al primer equipo replanteó los escenarios. “El año pasado era un juvenil y este año formo parte de la primera plantilla. Hay que adaptarse alas situaciones y afrontarlas con la mayor madurez posible. Estar con el primer equipo siempre es un premio, cuando toque ir a al filiar por circunstancias de los partidos me lo tomo como una alegría para seguir cogiendo minutos”, afirmó.

Luna es zaragocista y un apasionado del fútbol, todo lo que quiere es triunfar en el club de su corazón, tal y como desveló: “Cuando vienen los meses de verano aparece alguna oferta de cantera en España. Yo siempre he tenido la idea de quedarme en el Zaragoza y cuando se me propuso hacer la pretemporada con el primer equipo no hubo momento de escuchar a nadie y quería seguir en el club de mi vida”.

Ahora, como todos sus compañeros, tras el relevo de entrenador, parte de cero. Será Fran Escribá quien defina su rol dentro de la plantilla. "Es un mal trago, porque el cuerpo técnico que encabezaba Juan Carlos Carcedo vino con tanta ambición y profesionalidad que da pena que no salieran las cosas. Es la primera vez que lo vivo pero esto es el fútbol y pasa mucho, por desgracia. Fran (Escribá) nos transmite tranquilidad, que quedan muchos meses de competición y que confía plenamente en la plantilla, que vayamos poco a poco. Ahora, nos espera el Diocesano en la Copa y luego frente al Málaga en casa iremos a intentar conseguir la victoria", insistió Luna, dispuesto a jugar donde le manden. “En juveniles siempre he jugado de lateral y pienso que es donde más puedo rendir por los años que he jugado en ese puesto, pero luego cada entrenador decide dónde ponerte y cómo sacar el mayor rendimiento de ti”, finalizó.