Real Zaragoza-Andorra: un partido para creer y crecer

A los brotes que asomaron en la victoria del pasado viernes contra el Tenerife tratará de darles color, vida y continuidad el Real Zaragoza con un nuevo triunfo, frente al FC Andorra. El equipo de Juan Carlos Carcedo, liberado de carga eléctrica en el banquillo por el último resultado, está ante todo necesitado de regularidad y constancia: en el fútbol, en su trazo anímico, en las victorias… Solo de ese modo irán quedando atrás los pasajes críticos del otoño y se podrán abrir nuevos horizontes. Es un partido, el de hoy, para crecer, pero también para creer.

De momento, el Zaragoza recibe al Andorra apoyado en el suelo firme que encontró en Tenerife. Con un nuevo sistema (5-4-1) y un fútbol más concreto, el equipo halló un camino del que no debería alejarse. Suele decirse que lo que funciona no se desarticula, menos si un triunfo lo respalda, pero con Carcedo todo es posible. Lo razonable es pensar que esa fórmula explorada con éxito contra el Tenerife tenga más recorrido y el equipo pueda evolucionar desde ella. Sin embargo, el técnico ya ha dejado a lo largo de la temporada diferentes muestras de su método intervencionista. A veces, más de la cuenta, girando el tornillo del equipo hasta pasarlo de rosca.

Un nuevo triunfo contra el Andorra ofrecería los indicios de un cambio de tendencia. En la Segunda División, las dinámicas hay que observarlas en el largo plazo, pero, de ganar hoy en La Romareda, Carcedo podría manejar en su argumentario que el Zaragoza ha vencido tres de sus últimos cuatro partidos. Pero hay que imponerse al Andorra.

El técnico recupera a Francho, un futbolista que puede encontrar un contexto ideal para su juego dinámico, inteligente y territorial en el centro del campo de ese sistema 5-4-1. Después de recuperar su lesión muscular, no parece que la titularidad le llame aún, pero Carcedo gana un recurso más. No llega a tiempo para el partido Bermejo, ni tampoco Azón. El calendario tan comprimido obligará a Carcedo a administrar esfuerzos: el Zaragoza está jugando esta semana tres partidos a la vez, todos ellos conectados en los planes del entrenador. Por eso, se intuyen ciertas modificaciones con el objeto de aliviar las piernas y recargar los pulmones. Así, Jair podría acceder al once por Lluis López, Fran Gámez entrar por Larrazabal, Eugeni por Manu Molina… En todo caso, con Carcedo y su caja de los secretos toda decisión puede tener lugar.

Al Zaragoza lo visita el Andorra, rival inédito en el fútbol profesional, uno de tantos a los que el equipo le ha dado la mano por primera vez en esta década oscura. Pocos adversarios más definidos va a encontrarse Carcedo en su laboratorio de preparación de partidos. El Andorra propiedad de Gerard Piqué y entrenado por Éder Sarabia, antiguo ayudante de Quique Setién, no tiene dobleces. Su modelo es vivamente reconocible: 4-3-3, juego de posición, largos circuitos de pases, extremos dando amplitud, laterales muchas veces generando ventajas por dentro, fútbol bien digerido desde sus centrales y portero, presión tras pérdida… El Andorra es protagonista y lo es donde toca, en el Principado o en los campos que visita.

Hasta ahora, ha jugado con fidelidad a esas ideas y no le va mal. Lleva 18 puntos y 11º. Solo la falta de gol, de más calidad en la zona de finalización, ha impedido sumar más a un equipo que juega muy bien en varias fases. A Zaragoza llega tras ganar 3-0 a la Ponferradina en su mejor día del curso. Sarabia rotará, quizá, entre las novedades esté Marc Aguado cedido allí sin cláusula del miedo, aunque llega justo por una lesión.