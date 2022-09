Quinteros: "En el fútbol, todo es cuestión de competir"

Jairo Quinteros ya es el cuarto central que completa la línea defensiva en esa importante función. Nacido hace 21 años en Bolivia, con cuya selección absoluta ha sido ya 8 veces internacional, se crió desde los 4 años en Cartagena (Murcia), adonde su familia emigró a principios de este siglo XXI. En la presentación ante la prensa, el director general, Raúl Sanllehí, indicó que su contratación es "una reacción ante la salida de Clemente". Realmente, Quinteros estaba ya apalabrado con el Real Zaragoza desde junio, fruto de las sinergias que emanan de su equipo de procedencia, el Inter de Miami de Estados Unidos, que comparte presidente con el equipo aragonés con la nueva propiedad: Jorge Mas Santos.

"Ha sido un proceso bastante largo, con mucha incertidumbre de por medio. Yo esperaba en Miami cualquier noticia para poder agarrar ese avión y colocarme lo antes posible aquí en Zaragoza. Al final hemos conseguido llegar a este nuevo proyecto, quey es muy ilusionante por mi parte", narró con mayor precisión y claridad Jairo, que ha pasado un verano un tanto angustioso al ver que no se le abría su hueco en la plantilla.

Quinteros es canterano del Valencia, donde jugó en la época juvenil, con una cesión de por medio al Cartagena (militó incluso en su filial). Dio el salto a América para jugar en el Bolívar La Paz de su país de origen y acabó en Estados Unidos el último año. "El Real Zaragoza es una oportunidad muy grande para mi carrera, así lo veo. He visto una competencia muy sana en el equipo, me han acogido muy bien. En el fútbol, todo es cuestión de competir", esgrimió en su comparecencia.

Fue preguntado por la falta de minutos que se observa en su paso por el Inter de Miami, donde incluso fue alineado en el filial, en la tercera división de aquella liga emergente. Se le sugirió si se había tratado de falta de adaptación. Y Quinteros no quiso entrar en lo acontecido en su año en Florida. "Ese es un tema secundario. Al final, el entrenador es el que toma las decisiones. Yo me he dedicado a trabajar, soy muy profesional en ese aspecto. Yo no me dedico a dar explicaciones sobre estos temas, porque no me incumben. Al entrenador le puedes gustar más o menos, depende de cada uno. Sí que me falta una suma mayor de minutos en el Inter de Miami, pero esto es ya una nueva etapa y quiero empezarla cuanto antes", respondió con gesto serio el hispano-boliviano.

Como consecuencia de esta vivencia en Estados Unidos, es probable que a Quinteros le cueste alguna semana ponerse a tono físico para poder optar a debutar. "No he tenido ritmo de competición en las últimas semanas, pero estoy muy tranquilo. He seguido entrenando durante el verano con el equipo (el Inter) y llevo unas semanitas trabajando de manera individual, lo mejor que era posible allí. Creo que llego en condiciones óptimas pese a todo y quiero demostrar en el campo por qué vengo aquí", reconoció Quinteros

Antes de concluir, hizo una reseña a un contacto recientes suyo con un exzaragocista. "Guitián fue compañero mío en el Bolívar (también lo entrenó allí Natxo González, pero a este no lo ha nombrado). Un gran jugador y también gran persona. Por él sé que la Segunda División es una liga muy importante. A raíz de eso yo empece a seguir todos los partidos desde allí y sé que hay mucha competencia, alternancias porque en cualquier momento puede cambiar cualquier trayectoria. Guitián me dijo que la afición y el club son de lo mejor que hay", concluyó.

La acuarela de Torrecilla sobre Quinteros

Miguel Torrecilla, fiel a su libreto en las presentaciones de jugadores, hizo una descripción de Jairo Quinteros para que la afición pueda hacerse una idea del futbolista que ha decidido fichar para el Real Zaragoza. "Es un especialista en toda la defensa. Pero el mayor porcentaje de minutos que ha jugado lo ha hecho como central, incluso en sistema de cinco atrás. También lo ha hecho en los laterales. A nosotros nos ha llamado mucho la atención su concentración, su capacidad de entender el juego. Tiene un ímpetu y una energía importante a la hora de saltar y anticiparse, es muy competitivo y capaz de ganar muchos duelos. La salida de balón la ejecuta rápida, sencilla", dibujó su retrato robot, como hace habitualmente, el director deportivo zaragocista.