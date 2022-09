Gueye, Fuentes y Quinteros, los tres nuevos del Real Zaragoza, se entrenan ya con Carcedo

El delantero centro senegalés Makhtar Gueye; el defensa lateral zurdo colombiano Gabriel Fuentes; y el defensa central boliviano Jairo Quinteros, han sido las tres caras nuevas y llamativas del entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva a media mañana de este jueves, 1 de septiembre, día del final del mercado estival de fichajes.

Los tres han conocido in situ y sobre el césped a su nuevo entrenador, Juan Carlos Carcedo, y al resto de la plantilla zaragocista, que los ha recibido con el gesto clásico de 'novatada' de pasar por el arco humano de los golpes en la cabeza y la nuca entre risas amables. Gueye ya fue presentado en la noche del miércoles en La Romareda. Fuentes y Quinteros lo serán en la tarde de este mismo jueves en el mismo escenario, en horario y forma aún por definir, aunque ya se han incorporado de lleno al trabajo grupal una vez que el club notificó en sus redes de internet la contratación oficial de ambos a primera hora de la mañana.

Los tres aumentan notablemente el ya sobrepoblado reparto de jugadores con los que viene trabajando el cuerpo técnico desde el inicio del verano. Como quiera que no se ha llevado a cabo ninguna baja entre los diversos futbolistas que deberían abandonar el club desde hace un bimestre y que, por el contrario, no se ha hallado el mecanismo para que así suceda, Carcedo ha vuelto a trabajar con un grupo que supera la treintena de hombres, algo inaudito a estas alturas de liga y que no se sostiene a escasas horas de la finalización del periodo legal de fichajes y traspasos.

Petrovic, Narváez, Larrazabal, Nick Buyla, Lasure... jugadores que, según las previsiones de junio ya no tendrían que estar en la plantilla, siguen anclados en ella en virtud de sus contratos en vigor y porque no ha habido opción alguna en muchas semanas de lograr un acuerdo para que se vayan. Ya son menos de 12 horas las que tienen los ejecutivos zaragocistas para esclarecer alguno de estos casos. De no suceder tal cosa, el diseño del plantel puede resultar dificultoso de inmediato.