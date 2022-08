Gueye: "Sé que mi figura es muy importante en el equipo"

Makhtar 'Pape' Gueye ya es oficialmente el nuevo delantero centro del Real Zaragoza, con vitola de goleador, que tanto se ha estado buscando en el seno del área deportiva durante todo el verano. Llega cedido directamente por el Oostende KV de la Primera División de Bélgica, pero con las garantías avaladas por el Inter de Miami, equipo de la liga de Estados Unidos que comparte presidente con la SAD zaragocista: Jorge Mas Santos.

En su presentación este miércoles en La Romareda, que comenzó cerca de las 21.00 ante unos 250 seguidores blanquillos, el director general, Raúl Sanllehí, subrayó que "este fichaje es el fruto del trabajo de muchas semanas de preselección para elegir un delantero centro". Y destacó que "la predisposición de Gueye para venir al Real Zaragoza ha sido fundamental, pues enseguida entendió el proyecto, vio el potencial de este club y también el del grupo de clubs que estamos involucrados en el grupo de inversores".

El director general precisó que para que esta cesión haya cuajado "ha habido que pasara muchas vicisitudes (el jugador lleva desde el lunes en Zaragoza) y solo ha sido posible hacerlo gracias al esfuerzo del grupo de inversores, a sus dos ampliaciones de capital y al hecho de haber liquidado toda la deuda con Hacienda". Sanllehí ponderó que, sin estas acciones, "no se hubiera podido ampliar el margen salarial y traer a Pape Gueye".

Asimismo, el ejecutivo catalán quiso remarcar que "se trata de una cesión directa desde el Oostende, por la cual estará este año con nosotros y tenemos una opción de compra que se convierte en obligatoria si se logra el ascenso a Primera División", que está cifrada en 3 millones de euros.

Torrecilla sugiere que ya no vendrá ningún refuerzo ofensivo más

El director deportivo, Miguel Torrecilla, también tomó la palabra brevemente. "La idea de traer un jugador de estas características viene de querer reforzar definitivamente la delantera y cerrar el frente de ataque", dijo de entrada, dando a entender que ya no vendrá ningún otro jugador de perfil ofensivo. Al principio del verano, había un extremo/interior en el listado de fichajes, que ya no está, parece ser, activado.

Torrecilla definió a Gueye. "Es un jugador que entra y sale del área constantemente. Tiene una capacidad tremenda para el contacto con los defensores rivales, abriendo así espacios de los que se aprovechan los demás, los jugadores de la segunda línea. Y tiene una importante facilidad de definición ante el gol, algo que nos tiene que aportar con la ayuda de los demás compañeros de la plantilla", relató el salmantino.

Gueye, en francés y con traductor

El senegalés contestó en la rueda de prensa en francés, aunque empezó con su sonrisa con un sonoro "hola" mientras comenzaban las preguntas. Fue lacónico, sin entrar en demasiados detalles, más allá de lo clásico y rutinario. Entre las frases más jugosas que dejó el fornido ariete africano, de 1,95 de estatura y 90 kilos de peso, destacó la referente a su rol crucial en un equipo que viene de dos años sin apenas destreza en el arte del gol: "Yo sé que mi figura es muy importante en el equipo. Asumo que tengo que hacer mi trabajo, sé perfectamente lo que me espera en Zaragoza, que es marcar goles", dijo Gueye cuando se le habló de la enorme responsabilidad que va a tener, por el pasado reciente y el presente, dentro del engranaje del grupo de Juan Carlos Carcedo.

"Soy consciente de que este es un equipo con mucha historia en Primera. Vengo a ayudar al equipo y cuento con la ayuda del resto del grupo para lograr marcar los goles que necesitamos. Yo puedo aportar eficacia. Pero lo primero es que el equipo defienda bien para que los goles tengan valor", razonó en un par de contestaciones.

"𝑬𝒔𝒕𝒐𝒚 𝒎𝒖𝒚 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒚 𝒐𝒓𝒈𝒖𝒍𝒍𝒐𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒅𝒆𝒓 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒆𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆𝒔"



Gueye no quiso entrar en disquisiciones tácticas sobre si se siente mejor jugando solo en punta como referencia o acompañado de otro punta más ligero. "Quiero tener un buen ambiente en el grupo. Y me da igual un sistema u otro", expuso.

Gueye dijo haberse informado bien del hábital futbolístico que le espera en la Segunda División española. "Sí, he visto partidos del Real Zaragoza y ya conozco la categoría. He apreciado también que en nuestro equipo hay jugadores técncos que le van a ayudar mucho a entender el juego en España", admitió.

Finalmente, el senegalés, que anunció que va a jugar el domingo su primer partido como zaragocista ante el Lugo en La Romareda (su dorsal es el '19', vacante desde que en enero se marchó el panameño Yanis), no cerró la puerta a una posible llamada de la selección de Senegal para el Mundial de Catar, que se jugará este año excepcionalmente en otoño e invierno, entre mitad de noviembre y final de diciembre: "Desde hoy solo pienso en el Real Zaragoza, en mi club, voy a trabajar duro aquí. Después, será cuestión del seleccionador si voy o no a la selección nacional", dijo sin desdeñar esta posibilidad que, si de diese, sería un inconveniente serio para la entidad aragonesa, pues la Segunda División española no se parará en ese tiempo.