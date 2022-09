Fuentes: "Quiero crecer en el Zaragoza para labrarme mi futuro en Europa"

Gabriel Fuentes fue uno de los dos nuevos fichajes presentados por el Real Zaragoza este jueves, 1 de septiembre, en las últimas 6 horas del mercado estival. "Gabi F." ha querido ponerse en el espacio para el nombre en el dorso de la camiseta, donde su número va a ser el 2, que acaba de dejar Vigaray (este, tras más de un año sin jugar por una grave lesión de rodilla, ha sido inscrito en La Liga con el 22, todo un detalle de su rol tangencial al plan táctico del presente). El cafetero, acompañado por sus representantes en España y Zaragoza, se mostró ilusionado por este salto a Europa que da con 25 años tras dejar atrás cuatro temporadas en el Junior Barranquilla de su país.

"La decisión de venir a Europa era una decisión que venía tomando hace tiempo y esta ha sido la oportunidad. Venir desde Colombia a uno de los clubes históricos de España me hace sentirme feliz y es un reto para mí. He visto lo que es este club, he indagado, y quiero crecer poco a poco aquí para labrarme mi futuro en Europa", dijo de inicio el sudamericano.

Como primer objetivo, mientras se ponía a disposición de Carcedo ya para este domingo ante el Lugo, dejó esta aseveración: "Sé que el titular hasta ahora (Chavarría) le ha gustado a todos aquí. Así que mi idea es que no se note su ausencia y que todo fluya bien", indicó Fuentes. "He llegado de un viaje largo, corriendo todo. Pero en Colombia estaba jugando, entrenando. Yo tengo la disposición de jugar, me siento bien. Y me emociona e ilusiona poder hacer la presentación en el equipo como local", añadió.

Al respecto, quiso quitar importancia al papel de titular que, de entrada, parece traer en su pasaporte. "Yo aquí parto desde cero. Tengo que conocer a mis compañeros y al entrenador, que son todos nuevos para mí. Si soy titular será porque el técnico lo vea, es hay que ganárselo. Yo haré mi trabajo lo mejor posible y aportaré mi experiencia", se escudó.

Como todos los recién llegados habló del ascenso, de llevar al Real Zaragoza adonde merece... y también fue preguntado por un aspecto de sus estadísticas que deberá pulir en España de cara al rigor arbitral existente en ese sentido: ha sido moneda común en su paso por el Junior Barranquilla un alto cúmulo de tarjetas amarillas y también de rojas. "La intención es encontrar el equilibrio en todo. He mejorado mucho en esa parte de las tarjetas, dado que mi ímpetu iba un poco más allá de lo debido. Hoy me siento con la madurez suficiente para afrontar este reto en España. Si se miran esas estadísticas, se puede ver que en los últimos semestres nunca tuve ya una expulsión ni me perdí un partido por acumulación de tarjetas. Esto demuestra que he crecido como persona y a la vez como jugador", argumentó certeramente.

También se le citó su experiencia con la selección de Colombia, tanto la olímpica en su día (sub-23) como la absoluta después (aunque no llegó a debutar, sí fue citado dos veces). "Llegar a Europa para nosotros es crecer, el ritmo es totalmente distinto al fútbol colombiano. Yo nunca pierdo el sueño de estar en la selección nacional, es un amor único. Quiero aprovechar cada oportunidad para poder estar nuevamente ahí", aseguró.

Sanllehí y su narración del fichaje

"Hemos vivido un terremoto con la marcha de Chavarría y ha habido que reaccionar de forma rapídisima por parte de la dirección deportiva. A las 5 horas, Fuentes estaba subido en el avión viajando hacia aquí", contó el director general para poner en coordenadas este fichaje desde su prisma ejecutivo.

Torrecilla describe qué tipo de jugador ha fichado para el Zaragoza

"Es un lateral eminentemene ofensivo, que le gusta estar mucho en el campo contrario. Viene de un equipo que es ganador, que lucha por títulos, en competiciones internacionales. En la banda tiene una muy buena técnica individual, es un buen pasador, ágil en los cruces y con muy buen balón parado. Ha tenido polivalencia últimamente en la defensa, pero aquí lo vemos en su especialidad, el lateral izquierdo".