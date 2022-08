Jorge Mas: "El grupo inversor está en disposición de participar en la nueva Romareda"

El nuevo presidente del club aragonés relata sus sensaciones iniciales al frente de un club histórico, en el que es al mismo tiempo accionista, presidente y figura clave; desvela sus pareceres acerca de la construcción del nuevo estadio de La Romareda; habla del compromiso de los nuevos inversores de aportar capital y financiación para la mejora del club en casi todos sus órdenes y también reseña cómo juzga el funcionamiento del equipo en estos albores de campaña.

¿Con qué impresiones ha regresado Jorge Mas a Miami, una vez que se ha entrevistado con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha presenciado un encuentro en el estadio de La Romareda y ha participado en la ofrenda a la Virgen del Pilar?

He regresado a Miami con muchas emociones e ilusión, con el compromiso del presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, de que el Real Zaragoza regrese a la élite del fútbol. Hablamos mucho. Hablamos de mi viaje, del estadio, de cómo encontramos la Ciudad Deportiva, del proyecto deportivo… Pero lo más importante que pudimos conversar todos es la importancia de que, en términos de instalaciones, de La Romareda y de la Ciudad Deportiva, tenemos que estar al nivel en el que se encuentra Zaragoza. Como digo, para mí y mi familia fue un viaje lleno de emoción y de ilusión.

Tanto el presidente Lambán como el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza han hablado en las últimas fechas de la importante participación que va a tomar el club en la financiación del nuevo estadio. ¿Hasta dónde está dispuesto a comprometerse el Real Zaragoza en este sentido?

En primer lugar, me alegra mucho ver que hay un consenso entre las instituciones políticas acerca de la necesidad de la reconstrucción de La Romareda. Creo que por razones obvias. Le he dicho al presidente Lambán, como también he comentado al alcalde Azcón, que nosotros estamos comprometidos a participar, junto con las instituciones.

En España se ha seguido en los últimos años distintos modelos de financiación a la hora de construir o remodelar estadios de fútbol, unos de exclusiva participación privada y otros de colaboración entre instituciones, como ha ocurrido en Bilbao, con San Mamés. ¿Por dónde querría discurrir el Real Zaragoza?

Creo que el modelo de Bilbao es un modelo extraordinariamente interesante y eficaz. Nosotros estamos en disposición de poder ayudar a la reconstrucción de La Romareda sea como sea que lo decidan las instituciones. Obviamente, con capital, con recursos financieros… Hay bastantes modelos que aquí se pueden presentar, para lograr una meta en común, que es conseguir que La Romareda vuelva a ser uno de los mejores campos de España. Insisto, nosotros, tanto el grupo inversor como el Consejo de Administración del Real Zaragoza, estamos en disposición de poder participar como las instituciones lo vean necesario para comenzar este proyecto lo antes posible, con vistas, igualmente, a que España pueda conseguir ser sede del Mundial de 2030.

Víctor Serrano, consejero de Urbanismo, señaló en una reciente entrevista concedida a este periódico que la nueva Romareda podía generar unos flujos económicos anuales de entre diez y catorce millones de euros. ¿Conoce ese estudio? ¿Ha tenido oportunidad de estudiarlo?

Hablé con Víctor Serrano. Conversamos. Pero no he tenido la oportunidad de ver o analizar este estudio. Lo importante, en todo caso, es que La Romareda sea un estadio que pueda acoger no solo un partido de fútbol cada quince días, sino que pueda tener vida, tener eventos. Que participe toda la ciudadanía de Zaragoza en distintos eventos durante los doce meses del año. Creo que ese es el objetivo: tener un estadio que sea en beneficio de toda Zaragoza y de todo Aragón.

HERALDO se ha entrevistado con Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, para hablar del futuro del equipo y el nuevo estadio, entre otras cosas.

¿De qué palancas económicas puede servirse el Real Zaragoza para afrontar la construcción de un nuevo estadio dado su actual balance?

Dentro de estos modelos de financiación de estadios, hay que entrar en la realidad económica y de capitales. Estos estadios requieren dinero, requieren de financiación. Obviamente, tiene que existir un flujo. Pero si existe un consenso entre las instituciones y el club, y con la buena voluntad de ambos, creo que esto se podrá lograr a corto plazo.

Usted ya tiene experiencia en esta materia, por cuanto está construyendo un nuevo estadio de Miami para el Inter de Miami. ¿Qué le dicta el conocimiento de hechos probados?

He vivido experiencias con dos estadios. Tenemos un estadio de transición, que hemos construido un poco al norte de la ciudad de Miami, con capacidad para casi 20.000 espectadores, y nos han dado la aprobación en el Ayuntamiento de Miami para la construcción de un estadio nuevo, en el centro de la ciudad, que va ser un campo para 28.000 aficionados. Pensamos abrirlo para uso del Inter de Miami en 2025, un año antes del Mundial de 2026. Miami será sede del Mundial. Tenemos experiencia en lo bueno y en lo malo de los estadios.

Según ha indicado anteriormente, usted, como ocurre en todas las instalaciones modernas de esta naturaleza, contempla el estadio de fútbol como una pieza arquitectónica que va más allá del propio fútbol.

Sí. También contemplamos un desarrollo que va a influir mucho en la ciudad. Incluye muchas actividades. Hay que dar salida al estadio, que, como he dicho previamente, necesita actividad 365 días al año. Creo que en La Romareda se puede hacer algo muy similar. He expresado a las instituciones nuestro deseo de participar en el estadio de la manera que se vea mejor, para que este estadio sea una realidad lo antes posible.

Durante su visita a Zaragoza también se interesó por el estado de la Ciudad Deportiva.

Es uno de los temas que también he podido hablar con el presidente Lambán. En estas conversaciones que hemos mantenido sobre infraestructuras, no he querido olvidar la Ciudad Deportiva, que es donde se desarrolla nuestra cantera, donde las futuras estrellas del Real Zaragoza se deben hacer. Una de las anécdotas que hablé con el presidente del Gobierno de Aragón es que él pasó por la cantera del Real Zaragoza. Le pregunté si recordaba el vestuario, porque ese vestuario no ha cambiado en nada desde entonces.

Pocas veces se ha visto un presidente del Real Zaragoza tan comprometido con la cantera desde el primer momento…

Tenemos una necesidad de que ese vestuario al que hago referencia esté a la altura de la clase y categoría del equipo que queremos hacer. La Ciudad Deportiva tiene una necesidad de inversión. He visto con curiosidad cómo se puede ayudar y aportar en Huesca para su ciudad deportiva. Espero también que las instituciones y nosotros, como club, podamos desarrollar un plan para mejorar la Ciudad Deportiva, para que sea una de las élites de España.

Disculpe que descienda a un terreno puramente deportivo. El Real Zaragoza lleva sufriendo la falta de un ‘9’ eficaz, al margen de Iván Azón, varias temporadas, y esta carencia ha sido la fuente de muy diversos problemas.

Sin duda, una de las cosas que jamás se me van a olvidar de mi reciente viaje a Zaragoza es la afición pidiendo un ‘9’. A mi entrada en los hoteles, a las salida del coche, de los trenes, del aeropuerto... he oído demandas en este sentido. Con Raúl Sanllehí y con todo el equipo deportivo estamos analizando las necesidades del equipo. Pero ahora me quiero enfocar, más que en las necesidades, en las oportunidades. Todos queremos aspirar al ascenso este año. Estamos haciendo todo lo posible para darle a Carcedo todas las herramientas necesarias para poder implementar su estilo de juego y tener éxito en esta temporada.

Durante su comparecencia ante la prensa en Zaragoza dejó entrever que estaba peleando con un techo salarial más alto y que podía existir cierta flexibilidad en la Liga.

Una de las cosas que hay que entender es que estamos dentro de unos límites salariales bastante estrictos. En esos límites, creo que Raúl Sanllehí ha hecho un trabajo extraordinario para poner sobre el terreno de juego un equipo que pueda aspirar al ascenso. Existe alguna flexibilidad y estamos en búsqueda de ver cómo se puede mejorar el equipo. Pero, dentro de los límites que nos ha establecido la Liga, creo que hemos hecho un trabajo magnífico.

Otro caballo de batalla ante la Liga es el referente al reparto de los derechos de televisión. ¿Ha podido abordar esta cuestión, hasta ahora de postura prácticamente inamovible por parte de la LFP?

Hice algunas preguntas a este respecto, porque no tengo conocimiento de detalles. Pero este tema no lo puedo controlar. Me estoy enfocando en lo posible, en lo que podemos tener influencia positiva este año. Eso son temas para la Liga de Fútbol Profesional. Se conversará entre los clubes y los presidentes.

Fue espectador, desde el palco de La Romareda, del partido disputado ante el Levante. ¿Qué impresiones le dejó ese partido?

Los jugadores hicieron un esfuerzo extraordinario, igual que frente a Las Palmas. Creo que el sistema de Carcedo está muy bien organizado. Muy bien. Me siento muy optimista. Pero veremos…

Si atendemos a los presupuestos de los equipos que componen la Segunda División española, el Real Zaragoza está obligado desde hace bastantes temporadas a romper la lógica para responder a sus obligaciones históricas, al ascenso. Este año no será una excepción.

No es un salto fácil, dados los límites salariales. Pero es la realidad en la que vivimos. Como dije antes, aquí no va faltar inversión por parte de los inversionistas. Lanzo la siguiente pregunta: ‘Si mañana fuéramos a eliminar toda la deuda, absolutamente toda, ¿el techo salarial aumentaría mucho?’. No aumenta, francamente. Estamos en la posición en la que estamos. Creo que Raúl Sanllehí tiene unos planes para esta temporada muy bien pensados.

El inicio de campaña ha sido similar a otras temporadas precedentes y sin goles. ¿Le genera alguna preocupación?

Tenemos 2 puntos de 9. Es verdad. Pero veo al equipo muy bien. Creo que hay mucha ansia en los jugadores de seguir en ese camino de éxito. Entiendo que hay una diferencia muy notable en el estilo y las líneas respecto del año pasado, en el que vi casi todos los partidos. He encontrado muy bien al equipo. Estoy muy satisfecho. El presidente del Levante, Quico Catalán, me dijo que vamos a tener muy buena temporada y que vamos a ser un dolor de cabeza para los otros equipos de Segunda. Veremos… Todo está por delante. Tengo mucha confianza en Carcedo, Raúl Sanllehí y todo el equipo deportivo. Me siento muy optimista.