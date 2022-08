Real Zaragoza: historia de un equipo sin gol

El Real Zaragoza de Juan Carlos Carcedo propone, llega al área rival con peligro de tanto en tanto, utiliza el balón con mimos y cuidado, se ordena bien en el campo y por momentos llega a gustar. Entra su fútbol por los ojos. Da bien a la vista. Pero, a la hora de la verdad, no marca. No anota. Ya son tres encuentros consecutivos sin ver puerta, sin cantar un solitario gol que rompa partidos, dé acaso el ansiado acceso a un triunfo y anuncie los deseados nuevos tiempos. Se queda el equipo aragonés en el ‘ay’, en la ocasión perdida. En el lamento. Amaga y no da. Llena las estadísticas y los ‘big data’ de datos positivos y, sin embargo, no suma lo que realmente debe.

Por razones sobradamente conocidas, se divorció del gol hace dos temporadas atrás y continúa con una separación que ahora mismo empieza a resultar angustiosa, agobiante, aunque todavía estemos a finales del mes de agosto y queden varios mundos por delante en una competición extraordinariamente larga. Las carencias que evidencia hoy el equipo, a pesar del esfuerzo sobrehumano de Giuliano Simeone en la punta de ataque, comienzan a recordar de modo demasiado exacto a los graves males padecidos en los dos pasados ejercicios. La herida aún es cercana. Está abierta.

Se mueve un mar de fondo que a oídos de la afición zaragocista suena igual. A conocido. Por este camino anduvo, de hecho, Juan Ignacio Martínez, que trató de practicar un fútbol aseado y de combinación en la primera fase de la campaña anterior y, a la postre, tuvo que cambiar de planes, para refugiarse en sus cuarteles de invierno. El veterano técnico alicantino, viejo zorro, se vio en la necesidad de confiar la suerte del equipo a una defensa segura, bien armada, que, sobre todo, no realizara concesiones al rival, a la espera casi milagrosa o azarosa de algo más sustancial.

El gol quedó situado en una penumbra, en un plano poco conocido las más de las veces, hasta que llegaron los tantos salvíficos de Iván Azón, después de quemar cartuchos con delanteros que únicamente tenían de tales el nombre y el pasado.

Ahora volvemos a acordarnos del canterano Azón y a maldecir el momento en el que un maldito e inoportuno edema óseo le dejó fuera de combate para este arranque de liga. A falta de unos pocos días para que se produzca el cierre del mercado de verano, también resulta inevitable que, más allá del terreno de juego, la vista se vuelva hacia las responsabilidades ejecutivas de Miguel Torrecilla, director deportivo, y Raúl Sanllehí, director general.

Además de jugar de modo agradable, el Real Zaragoza necesita gol, ganar.