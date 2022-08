El Real Zaragoza propone a cada jugador la reducción de un 10% de su salario

Raúl Sanhellí, director general del Real Zaragoza, ha trasladado una propuesta individual a cada uno de los jugadores de la primera plantilla del equipo aragonés de reducción de su ficha de un 10%, tramo salarial que al término de esta temporada podrían mejorar cada uno de los futbolistas en función de los objetivos individuales y colectivos conseguidos.

Solo se trata de un planteamiento lanzado a cada uno de los jugadores, en negociación individual entre ambas partes. No se trata de una medida de reducción salarial de carácter general ni tampoco de modo lineal. De esta forma, es decisión de cada uno de los componentes de la plantilla aceptar o no esta propuesta de Sanhellí. Según fuentes del club aragonés, ha habido futbolistas que sí se han acogido ya a este planteamiento; mientras que, en otros casos, o bien no ha existido todavía una respuesta del jugador, o bien se ha manifestado una negativa a modificar el contrato ya existente.

En todo caso, en función de cómo se resuelva esta propuesta, el director general del Real Zaragoza obtendrá un margen, más o menos amplio, para poder afrontar nuevos fichajes antes de que termine el periodo de mercado estival sin que se vea afectado, en este sentido, el techo de gasto de la entidad según tiene aprobado por parte de la Comisión de Control Económico de la Liga de Fútbol Profesional.

Mientras, el Real Zaragoza sigue buscando en el mercado la contratación de un nueve y, si fuera factible, de algún atacante más. La entidad es consciente de la escasa pegada del equipo, que todavía no ha conseguido ni un solo gol en los tres primeros partidos oficiales de la temporada. La escuadra zaragocista empató en el campo de Las Palmas (0-0), en la jornada inaugural; igualó también con el Levante (0-0), en su estreno en La Romareda; y cayó este viernes por la mínima (1-0) en su desplazamiento a Cartagena. Al margen de trabajar en el fichaje de uno o dos delanteros, el club está negociando también las salidas de Chavarría y Clemente, entre otros casos.