Juan Carlos Carcedo: "El Real Zaragoza ha competido bastante bien"

Tres partidos, ninguna victoria y ningún gol. Pese a todo, el entrenador del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, dijo no estar preocupado por el rendimiento del equipo aragonés, que dobló la rodilla en su visita a Cartagena. "El equipo ha competido bastante bien. Quizás nos ha faltado un poco de fluidez con el balón, pero sí hemos sabido cerrarle los espacios al rival, todas las vías que ellos tienen", señaló el técnico nada más finalizar el encuentro. "Ellos son muy ofensivos en casa, crean muchas ocasiones", insistió.

"Es cierto que en el primer tiempo ninguno de los equipos ha logrado impornerse, pero en el segundo hemos tenido algunas opciones", recordó el entrenador del conjunto aragonés, quien consideró que "el partido estaba para un resultado ajustado" y que "lo más justo hubiera sido el empate". Sin embargo, acabó imponiéndose el Cartagena, con un gol del jugador argentino De Blasis, en un choque "marcado por un par de decisiones" del colegiado.

En este sentido, Carcedo no ocultó su malestar: "Es muy difícil arbitrar, pero sí ha habido dos acciones previas a la expulsión de Grau que nos perjudicaron", advirtió. "La primera, una acción de segunda jugada de Alcalá que podía se la podía haber significado su segunda tarjeta. Y después está la acción del gol", se quejó el preparador del Real Zaragoza: "De Blasis se acomoda el balón con la mano y saca ventaja de la jugada, yo lo he visto muy claro. Sin embargo, el árbitro no lo ha visto así y ya no podemos hacer nada", se lamentó.

Juan Carlos Carcedo también se refirió a Simeone, titular por primera vez con los zaragocistas. "Hemos querido hacer varios cambios en la alineación, porque la gente lo estaba haciendo bien en los entrenamientos y se merecía entrar en el equipo. Uno de ellos es Simeone, que ha hecho un buen partido. Ha trabajado, ha peleado, se ha sabido mover, ha tenido sus ocasiones... Estoy contento con lo que ha aportado", analizó el técnico del Real Zaragoza, quien también explicó que la suplencia de Pepe Chavarría fue porque el jugador "había arrastrado molestias" durante la semana. "Además, Nieto también venía trabajando muy bien", añadió.