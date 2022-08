Zapater: "Esta propiedad no ha venido aquí para un día"

Alberto Zapater fue el portavoz de la plantilla en el magno día vivido este jueves por el Real Zaragoza en el terreno institucional. El equipo había entrenado a las 9.30 en la Ciudad Deportiva, con sesión de vídeo incluida para aprenderse los ademanes del Levante, rival primero en La Romareda el sábado por la tarde y, a partir de ahí, la jornada fue de marcado cariz público. La ofrenda a las 12.30 en el Pilar, la visita a Ayuntamiento a las 13.15 y la comida oficial en el Complejo Aura, con todos los nuevos dirigentes de la SAD tomando tierra definitivamente en Zaragoza.

El ejeano, en el Consistorio, atendió a la prensa. «Este año estoy viendo más expectación. Creía al principio de la mañana que era porque llevábamos tiempo sin venir, tres años, a causa del coronavirus. Pero veo que no es eso. La gente tiene ganas porque ha habido cambio de propietarios. La ilusión siempre es buena. Ahora nos toca a nosotros trasladarla al campo», comenzó valorando.

Zapater jamás pierde el norte cuando habla de su Real Zaragoza, ni en tiempos de viento a favor, ni en momentos de zozobra. «El aficionado zaragocista, yo creo que siempre confía en su equipo. Ahí están los datos de abonados. Lógicamente, todos queremos estar en Primera División, que es donde la historia dice que debemos estar, pero el sentimiento está ahí independientemente de en qué categoría compitamos. Es normal y muy bonita la ilusión que vivimos en estos días de inicio de temporada», valoró.

Al cincovillés se le preguntó por los comentarios que genera esta reacción tan extraordinaria del público zaragocista dentro de un vestuario joven y heterogéneo que, quizá, no sepa leer en su total dimensión la responsabilidad que acarrea defender el escudo y la camiseta del Real Zaragoza. «El año pasado solo vinimos al Pilar y al Ayuntamiento el cuerpo técnico y los capitanes, limitados por la pandemia. Esta vez ha venido todo el equipo, muchos por primera vez. Esta bien que vean lo que es esto, la responsabilidad que tenemos y tiene cada uno del equipo, lo que representamos para cada zaragocista», indicó con intención.

«Y dentro de las expectativas del equipo, que todos los veranos son grandes, luego hay que caminar paso a paso y ser muy humildes. De momento ya hemos empezado puntuando fuera de casa, lo que está siempre bien», añadió.

Un proyecto a largo plazo

Zapater, desde su debut en 2004 con tan solo 18 años, ha vivido varias involuciones y cambios directivos en la cúpula del Real Zaragoza. Por eso, su perspectiva sobre lo que puede suponer este año la nueva era societaria tiene su valor apriorístico. «Por lo que me transmiten y sé, esto no es una cosa de hoy para mañana. Creo que todo el mundo tiene que saberlo. Esto es un proyecto a largo plazo, esta gente (la propiedad) no ha venido aquí para un día. Y todo lleva su proceso y sus tiempos. La ilusión de todos es máxima, pero esto llevará un tiempo. Ojalá los que estamos en el campo los acortemos. Con esa intención vamos a competir», expuso para concluir.