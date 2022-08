Carcedo repetirá plan frente al Levante tras la baja más larga de Azón

Juan Carlos Carcedo, el nuevo entrenador del Real Zaragoza que se prepara para su estreno oficial en La Romareda al frente del equipo aragonés, repetirá plan frente al Levante respecto del primer partido de liga acontecido el pasado fin de semana en Las Palmas (0-0). No tiene más novedad dentro de su aún inacabada plantilla que la ya asumida la baja de Azón, el único delantero puro del actual bloque en la recta final de agosto, cuya lesión de rodilla no está siendo tan benigna como pareció en un principio, en las horas previas del último amistoso estival en Gerona.

Con la constatación de que su equipo, por lo tanto, seguirá sin un '9' natural a la espera de ver qué sucede en la recta final del mercado de fichajes de verano, que finalmente concluirá en la medianoche del jueves 1 de septiembre (en 13 días), Carcedo tiende a clonar planteamiento y, quizá, también alineación ante los levantinistas. El resto de equipo se mueve una semana más, dentro de una rutina de pretemporada en la que se han visto pocos vaivenes -menos de los deseables en cuanto al cambio de formato de la plantilla-, dentro de la más absoluta normalidad y quietud.

Lasure y Nick Buyla se entrenan con el resto pero saben que no cuentan para nada y deben salir. Vigaray y Clemente siguen ahí, con alguna merma física y el segundo con el mensaje también de que no entra en los planes del cuerpo técnico, pero sin opciones de ser convocados tras todo el verano en blanco. Y los tres invitados a marcharse por motivos financieros, Narváez, Petrovic y Larrazabal, alcanzan el punto álgido de mercado, como siempre pretendieron sus entornos de representación, entremezclando esa consigna que los desplaza fuera con su participación activa en el equipo, mientras tanto.

Narváez es el ariete titular por falta de más efectivos, Petrovic entró en la rueda de cinco sustituciones en Canarias y Larrazabal, que quedó inédito, sabe que tiene opciones de seguir conservando su espacio, de rango caro en el tope salarial, dentro de un plantel que está resultado muy difícil de restaurar para el director deportivo, el renovado Miguel Torrecilla, y el máximo responsable de la nueva gestión de la SAD, Raúl Sanllehí.

En terrenos deportivos, el estreno en casa será muy similar, si no idéntico, al que se vivió en Las Palmas el pasado sábado. Por ahora, no hay apenas movimientos que inviten a pensar algo distinto. Con un once inicial en el que solo asoma, por el momento, un único fichaje con vitola de titular: el medio centro Molina.