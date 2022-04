Jim: "Después del año que hemos vivido, no podemos bajar los brazos antes de hora"

Juan Ignacio Martínez 'Jim' abordó este viernes la previa del partido ante el Burgos en La Romareda, 55 horas más tarde de la comparecencia, que corresponde ya a la jornada 37 de liga. Un duelo muy descafeinado al haberse quedado ubicado el Real Zaragoza en la amplia zona media de la tabla, sin riesgos por abajo y con utópicas aspiraciones de pelear por la promoción en la zona alta de la tabla.

"De puertas afuera estáis hablando de otras muchas cosas, y está muy bien. Pero eso sóis vosotros (los periodistas). Nosotros, de puertas adentro, solo hablamos del partido contra el Burgos. Todavía nos quedan 6 partidos por jugar y tenemos que competir bien en ellos. Después de haber hecho una temporada muy irregular, en la que hemos empatado mucho, demasiado, y por eso no nos ha alcanzado para estar más arriba, ahora no podemos bajar los brazos antes de hora", comenzó contestando a una pregunta sobre la falta de énfasis que se pone durante la semana en el duelo ante los castellanos, más preocupado el zaragocismo por la compraventa del club, la reforma de La Romareda y otras cuestiones tangenciales al propio fútbol.

Jim intentó, por todo esto, centrar la atención en los aspectos competitivos, como si el partido tuviese una trascendencia mayor para el Real Zaragoza. "El Burgos es un recién ascendido de este año, que ha hecho ya su temporada, magnífica, con una buena clasificación (tiene un punto más que el Zaragoza y el 10º), un rival que engaña porque es muy difícil meterle mano. Defienden muy bien y últimamente llevan sumadas bastantes victorias", destacó el alicantino del adversario de turno.

Aún dejó más detalles sobre los burgaleses: "No sabemos si vendrán con línea de cuatro defensas o con cinco, con tres centrales, pero sea como sea es un equipo que se desarma muy poco, que está cómodo sin el balón y que, si te equivocas, hace daño a la contra. Tiene tres delanteros que, entre ellos, han anotado 25 goles. Eso es mucho. Nos exigirán velocidad, paciencia y precisión", abundó Jim.

Martínez tiene marcada una misión para estos últimos capítulos del torneo, donde es difícil hallar estímulos naturales por lo anodino de la clasificación. "El año pasado las puertas estuvieron cerradas para la gente. Y este año, desde el principio, la afición quiere estar con su equipo. Tenemos la obligación moral de hacerles disfrutar hasta el final, sobre todo en los tres partidos que nos quedan como locales (Burgos, Alcorcón y Lugo)", argumentó el técnico.

Con Chavarría ausente por sanción -cinco amarillas- y Azón y Nano bajas por lesión (además de la ya prolongada de Petrovic), Jim está abocado a hacer cambios forzosos en el once inicial respecto del último que jugó en Huesca. Se le preguntó por si, ya en el esprint final del torneo, consideraba oportuno dar oportunidades a jugadores que han jugado menos o a promesas del filial. Por ejemplo, si en vez de ser Nieto el sustituto de Chavarría, barajaba la opción del joven Ángel López. Y no se mostró muy partidario de esta tesis. "Yo voy a intentar ser siempre justo con el grupo. Y voy a tratar de ser competitivo cada día al máximo. Y para eso, yo elijo a los once que considero que son los mejores cada día, más allá de los premios. Sobre todo, voy a ser justo. No puedo ir en contra de mí mismo", dijo dentro de los códigos que rigen dentro de un vestuario, donde el peso de los jugadores de la primera plantilla es siempre superior al de los aspirantes del B. Como complemento a esto, no dejó claro si Lasure, aún inédito desde su inscripción en enero, podrá debutar inminentemente.