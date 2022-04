La calma que Sanllehí transmitió a la plantilla, según Francho

Francho Serrano, portavoz del equipo en este miércoles frío y ventoso en la Ciudad Deportiva, aludió a lo más sustancial de las últimas horas en el equipo, aunque sea tangencial a lo puramente deportivo y a lo que tiene que ver con el partido del Real Zaragoza el próximo domingo ante el Burgos en La Romareda: la reunión del martes con el que será nuevo director general de la SAD con la nueva propiedad que viene: Raúl Sanllehí.

"Se presentó por primera vez ante nosotros, los jugadores, y sobre todo nos quiso transmitir tranquilidad. Nos dijo que no iba a trastocar mucho la cosa hasta final de temporada. Nos pidió que nos centráramos en lo deportivo, que es ahora lo importante", resumió el centrocampista zaragozano en su rueda de prensa.

El '27' blanquillo, al margen de esta cuestión, aludió de nuevo al mensaje ya manejado en la caseta en las últimas semanas, el de que las matemáticas aún sustentan una aspiración a meterse arriba en la tabla. "Es complicado, pero mientras los números no digan lo contrario hay que pelear. Y si un día nos dicen que ya no nos jugamos nada, habrá que pensar que somos el Real Zaragoza, que tenemos una camiseta y un escudo por los que luchar. Tenemos a toda una ciudad detrás que nos apoya. Por ellos y por nosotros mismos, que somos profesionales, debemos dejarnos todo en cada partido", expuso Francho para garantizar que no se volverá a repetir este año el bochornoso 0-5 del final de la pasada liga ante el Leganés, duelo en el que los zaragocistas no existieron una vez logrados los objetivos de entonces (la permanencia).

El joven medio centro/volante canterano sabe que tendrá que hablar con Sanllehí pronto. Su renovación, o no, está en el aire. Y ese es uno de los aspectos más importantes que la nueva dirección general deberá acometer. "El asunto está estancado, pero yo estoy deseando llegar a un acuerdo para seguir. Yo hice una contraoferta al club y no hemos recibido respuesta", remarcó Francho para poner luz a su caso particular en este sentido.