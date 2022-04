Grau progresa en su rehabilitación cardiaca, pero sin prisa

Jaume Grau, centrocampista valenciano del Real Zaragoza que cumplirá 25 años dentro de dos semanas, hace ya varios días que forma parte de algunos de los ejercicios físicos y de carrera que lleva a cabo la plantilla en la Ciudad Deportiva. Grau, que fue operado el pasado 18 de marzo de una ablación de corazón por catéter para solucionar una fibrilación auricular paroxística, está sometido a un tratamiento farmacológico específico que le impide aún cualquier esfuerzo con contacto físico. Su reaparición necesita aún de más tiempo y seguridad, pero todo marcha bien.

El medio centro/interior de Tabernes de Valdigna, llegado en enero como refuerzo invernal procedente del Osasuna (fichado en propiedad, no cedido), sufrió durante el partido ante el Fuenlabrada, el 11 de marzo, una taquicardia supreventicular que instó a los médicos a ingresarlo inmediatamente en el hospital para monitorizarlo y ver el origen de esta peligrosa patología.

Todo transcurre según lo previsto en este tipo de dolencias. El futbolista está empezando a recuperar las bases físicas mínimas para no perder del todo la forma, pero no está en disposición de disputar un partido, ni siquiera de entrenar con balón. Para eso tendrá que seguir evolucionando el pos operatorio con el paso de más semanas. Grau no está en disposición ahora mismo de sufrir una herida sangrante debido a la medicación que se le está suministrando y que es imprescindible para rehabilitar su corazón tras pasar por el quirófano hace 33 días.

Dada la cercanía de la finalización de la liga, a la que solo le restan 38 días de vigencia donde se van a dirimir las 6 últimas jornadas, lo más probable es que Grau ya no retorne a la normalidad hasta la pretemporada, durante el próximo verano. Obviamente, con el Real Zaragoza sin riesgos ni aspiraciones cruciales en la clasificación, no se va a forzar un ápice a ningún futbolista que tenga una lesión o daño que entrañe peligros. El de Grau, se cae por su propio peso.