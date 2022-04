Francho: "Estos dos últimos años han sido para los canteranos una ‘masterclass’"

Llegamos a las últimas seis jornadas con el equipo ubicado en zona intermedia. Parece anodino, pero hace dos meses esto se hubiese firmado con sangre.

Desde luego. Es una pena que, al final, se nos haya quedado lejos la opción de poder pelear por la promoción, aunque las matemáticas aún dicen que podemos. Habrá que apelar a que llevamos la camiseta y el escudo del Real Zaragoza, con una ciudad detrás, y eso nos debe hacer salir cada partido como si fuese el decisivo.

¿Llegó la plantilla a pasar miedo, como el año pasado, cuando ya en la segunda vuelta volvieron a caer en una crisis de resultados preocupante?

Fueron semanas complicadas, es verdad. No lográbamos ganar nunca. Pero creo que no llegamos al punto de miedo del año pasado. Entonces, pasamos un par de meses en una situación crítica. Este año es cierto que hemos atravesado dos rachas de preocupar, con momentos muy complicados. Pero considero que será difícil repetir la gravedad de los problemas del año precedente.

Estas vivencias extremas les están pillando a ustedes, los jóvenes canteranos, recién salidos del cascarón juvenil. Vaya experiencia de vida.

Sí, sí, por supuesto. Los chicos de la cantera venimos de un modo de jugar en la Ciudad Deportiva donde no estás acostumbrado a estas clasificaciones tan dificultosas. Nosotros estamos habituados, sobre todo, a ganar por encima de los demás resultados. Así todos los años. Por eso, el shock de llegar con 18 años al fútbol profesional y encontrate con este panorama lleno de dificultades extremas... es algo de difícil administración en tu cabeza. Jugar con el Real Zaragoza en puestos de descenso a Segunda B es algo antinatural, y hemos pasado dos años por esa experiencia.

Francés, Azón, usted... que de esos líos históricos se haya podido salir gracias a la aportación de los críos de la casa describe muy bien lo acontecido.

Estos dos años han sido para nosotros una ‘masterclass’. Yo creo que esto nos va a venir muy bien para nuestro futuro, sin duda. Y yo deseo, además, que lo podamos recordar dentro de unos cuantos años como una anécdota en nuestras carreras futbolísticas.

¿Ha tocado fondo el Real Zaragoza en su rendimiento futbolístico en estos dos años y toca ya impulsarse hacia arriba?

Esto del fútbol da muchas vueltas y nunca sabes lo que espera a la vuelta de la esquina. Pero tiene pinta de que va a ser así. Cuando tocas fondo siempre es para tomar fuerza y subir a la superficie rápidamente. Es cuestión de acabar este año bien, lo mejor que podamos, y pensar en el que viene al cien por cien.

En Huesca reapareció algo falto de ritmo después de cinco partidos de baja por lesión. Ha sido más largo de lo previsto.

Sí, es más de un mes sin competir y, en futbolistas como yo, de despliegue físico, se nota mucho. Salí en el descanso en un partido muy exigente. Pero, por encima de todo, lo fundamental en mi caso particular es que terminé con buenas sensaciones físicas. Después de haber vivido una pequeña recaída antes de ir a Tenerife, lo que nos hizo demorar el regreso, esto es ahora lo principal.

El segundo año en cualquier trabajo es clave. Se pierde el factor sorpresa del debutante, del nuevo, del becario, y se exige ya un rendimiento como cualquier veterano. Usted lo ha saldado con nota alta.

Es verdad. Cuando subes del filial o del juvenil, los primeros momentos son de expectación, de novedad, de toma de contacto. Tú intentas causar buena impresión, tratas de hacerlo siempre fácil y lo mejor posible. Pero el segundo año pierdes la vitola de canterano y pasas a ser uno más. Este año era el de coger más galones, más presencia en el equipo. Y considero que yo lo estoy consiguiendo, con la ayuda de mis compañeros. Me gusta sentirme importante en el campo. Y más en el Real Zaragoza.

Jim dijo en verano que una de las cuestiones a mejorar por su parte era el gol. Que dentro de su papel de volante de área a área, debía tener más llegada a la portería rival con peligro. Es una asignatura a mejorar.

Ojalá lo logre un día. Evidentemente, es una tarea que tengo pendiente. Este año, en los seis partidos que restan, aún confío en aumentar la cifra de dos que llevo ahora. Sé que es muy importante ayudar al equipo con goles desde mi posición en el campo. Y en esta temporada me costó mucho ver puerta, demasiado. El fútbol tiene evoluciones y estoy seguro de que, con trabajo, mejoraré y tendré premio con esto.

Fase siguiente del canterano que pasa la reválida del segundo año y se asienta en la plantilla: la renovación, el futuro inmediato.

No estoy preocupado por esto. Al revés, estoy preparado para firmar en cuanto lleguemos a un acuerdo. El club hizo una oferta y yo hice una contraoferta. Y ahí se paralizó la negociación. Espero que la postura definitiva del club sea la adecuada, que se reconozcan mis méritos y mi esfuerzo. Confío en un acuerdo.

¿Valora la opción de un posible traspaso?

No, este asunto lo tengo totamente dejado en manos de mis agentes. No puedo estar metido de lleno en esas cosas y he de centrarme en jugar cada semana con el Real Zaragoza, que es en el único club en el que pongo los cinco sentidos. Todo lo que sea ajeno al Zaragoza no lo contemplo.

Estamos en un proceso de compraventa de la SAD. Viene un cambio radical de propietarios. ¿Cómo se aborda esto en el vestuario, por la cuenta que les trae a todos los empleados?

Sí, sí, somos conscientes de que va a haber cambios importantes en la cúpula de la entidad y eso nos incumbe a todos los que estamos dentro del Real Zaragoza. Estamos pendientes de lo que piensen y traigan los nuevos jefes. Pero lo abordamos con tranquilidad, algo que Raúl Sanllehí –futuro director general– nos pidió y trasladó ayer (por el martes) en su visita al equipo. Yo creo que, si esto ha pasado, es porque es lo mejor para el Real Zaragoza y era necesario. Yo sueño con que, pronto, este club vuelva a ser lo que verdaderamente es en el fútbol español. La gente, la afición, y nosotros mismos lo merecemos.

Van a ser diez años en Segunda.

Al público hay que hacerle un monumento. Yo les doy las gracias por su fidelidad, siempre están ahí aunque no vayamos bien. La afición del Real Zaragoza es inmejorable y se están graduando en este periodo difícil y largo fuera de Primera. No hay otra igual en cariño a su equipo y a los suyos. Volveremos a Primera, espero además que sea pronto.

Se le ve ilusionado.

Al principio, todos los cambios son complicados, extraños. Pero insisto: si se ha hecho esta compraventa es porque es bueno para el Real Zaragoza. Y me gustaría que la gente que llega logre instaurar ese punto de ambición por devolver al club a donde debe estar. Llega el momento de crecer.