Jim: "No quito ni una coma a las palabras de Torrecilla, sin ambición no sé qué hacemos aquí"

Juan Ignacio Martínez 'Jim' volvió este viernes a ofrecer una rueda de prensa presencial en la antesala de un partido (ante el Málaga, en la tarde del sábado), dos meses después de que la modalidad telemática alejara el roce con la prensa. Y, de entrada, el entrenador del Real Zaragoza se unió -como siempre- como uña y carne a los criterios esgrimidos por Miguel Torrecilla, el director deportivo y su mentor, que 24 horas antes volvió a cifrar los objetivos del equipo blanquillo en "la pomada de la pelea por el ascenso", pese a llevar toda la temporada, casi tres cuartos del torneo, con una ubicación en las antípodas, como ahora: 18º, al borde de la zona de descenso.

"No le quito una coma. No es que esté de acuerdo... es que si entre nosotros, las personas que somos responsables del Real Zaragoza, nuestra ambición simplemente es mantener la categoría, pues entonces para que estamos aquí...", razonó Jim.

"Pero sé que no podemos estar pensando en objetivos cuando no estamos en dinámica ganadora. Lo primero es empezar a ganar varios partidos para, entoces, buscar ese objetivo tan bonito que es llegar a las 10 últimas jornadas con opciones de meternos en... (obvia la palabra 'pomada', con derechos de propiedad de Miguel Torrecilla, y habla de "lio"). Esa ambición la tiene Miguel, la tengo yo y la tiene el equipo. Por eso, ahora lo más importante es el partido ante el Málaga de este sábado y sumar los 3 puntos", apostilló Juan Ignacio para dibujar su posición en el mapa del plan de trabajo del actual Real Zaragoza, que tanto preocupa de puertas afuera.

Jim redujo el chasco de Ibiza, el 2-2 del pasado lunes tras desperdiciar un 0-2 inicial, a un singular mínimo común múltiplo: "Tenemos el mal sabor de boca de 4 minutos en Ibiza. Con el 'trabajazo' que hizo el equipo durante una hora de ese partido, hasta el minuto 60... Creo que no tenemos que quedar obligados a marcar 3 goles para ganar un partido fuera de casa. El culpable es el que está aquí delante, el entrenador. Es así. Yo hablo con los futbolistas y ellos, los hombres, ponen toda la aptitud, todo lo que saben", expuso el de Rabasa, con una frase, la última, un tanto enigmática.

¿Cómo está la plantilla después de enlazar 6 partidos seguidos sin ganar?, fue una pregunta directa. Y así contestó Jim: "Los jugadores preguntan: ¿qué tenemos que hacer para ganar?. Es increíble. Este análisis lo hemos hecho esta semana, con vídeos individuales con algunos de ellos. La clave es que cada uno haga lo que tiene que hacer. En 4 minutos no se te puede ir el trabajo de todo un partido como en Ibiza", dijo de inicio.

"En el equipo hay autocrítica e inconformismo. Observamos que nosotros tenemos que hacer las cosas perfectas para poder ganar y al rival le cuesta muy poco hacernos gol. Los jugadores hablan entre ellos, no se señalan entre unos y otros por un error. Más que ansiedad, el futbolista pide auxilio cuando no se gana. Y yo intento cambiar el mensaje, no puedes irles siempre con la misma cantinela. Ellos desean ganar y disfrutar, no es normal llevar solo dos victorias en casa. Esperamos cambiar esta tendencia", prosiguió son su descripción del presente.

"Lo que hemos hecho bien ante el Valladolid y el Ibiza no nos ha dado para ganar. Tendremos que hacer algo más ante un Málaga que es diferente y que va a cambiar con la llegada de Natxo González como entrenador. No creo que sean tan ofensivos como el Ibiza. Preveo un partido mucho más costoso y tendremos que trabajarlo", auguró de cara a este duelo concreto contra los malacitanos.

Por último, también lanzó un mensaje a la agitada afición que, desde el anterior partido en La Romareda, ha decidido manifestar sonoramente su protesta por la actual situación general. "La afición del Real Zaragoza es la envidia de todos, no solo en Segunda División, sino en muchos clubes de Primera. Yo tengo el máximo respeto ante cualquier manifestación. Pero ellos saben de la necesidad del equipo, que necesita de su aliento. Todo lo que hacemos va en beneficio del aficionado, aquí todos queremos lo mejor. Si cuando sea el minuto 90 no hemos dado la cara... que nos maten. Pero durante el tiempo del partido, de verdad, se trata de pedir una comunión, como ha sido toda la vida. Ahí está la historia. Que no la digo yo, que llevo 4 días en Zaragoza", razonó Jim.