Torrecilla: "Con las salidas y las llegadas, el Real Zaragoza tiene nivel y argumentos para pelear por estar en la pomada"

Miguel Torrecilla, director deportivo del Real Zaragoza, ha repasado este jueves por la mañana los puntos de máximo interés de la actualidad del equipo aragonés. El responsable de la parcela deportiva ha subrayado el mensaje de "ambición" por "estar en la pomada" que viene reiterando desde el inicio de la temporada y ha admitido que "algunas salidas son por motivos deportivas y otras van más allá". Estos son los puntos más relevantes de su comparecencia pública.

Su visión del mercado

"Hemos seguido una hoja de ruta en la que lo primero que queríamos era ver qué posibilidades había de salidas de algún jugador. Hemos puesto a varios futbolistas en el escaparate y, a partir de ahí, después de trabajar esas salidas hemos acudido a los fichajes. Hemos buscado tres entradas, dos para el centro del campo y una para la delantera. Ha sido un mercado de invierno dificultoso en las salidas por el escaso margen de tiempo. Tenemos un límite salarial financiero muy restringido y sabíamos que teníamos que esperar a aumentar ese colchón económico con las salidas para afrontar las entradas. Estoy muy satisfecho con este mercado y por cómo hemos trabajado en equipo en el club en el área financiera, administrativa y deportiva. Diez operaciones en un margen tan corto te ponen a prueba con una operativa que ha tenido una mecánica de trabajo excelente".

El objetivo de la temporada

“El Zaragoza tiene que tener ambición. La realidad nos hace centrarnos en el día a día y, como director deportivo, tengo que tener el conocimiento de todas las plantillas y me mantengo en lo que dije (en verano con respecto a "estar en la pomada". Creo que el equipo tiene nivel y argumentos, ahora con las salidas y las entradas, para pelar por estar en esa pomada. Lo remarco. Si luego nos da margen para algo importante, el tiempo lo dirá. Sabemos cómo es la categoría y dónde estuvimos cuando ganamos tres partidos seguidos. También sabemos lo que pasa cuando no tienes tres victorias consecutivas. Es una liga con altibajos y lo más importante es la estabilidad emocional en todo tipo de situaciones. Ni cuando ganas tres partidos tienes que pensar en el ascenso ni ahora, que marcamos la línea de salvación, no podemos pensar que no vamos a poder optar a estar en una situación bonita al final de temporada"

Las razones de las seis salidas

"Cada salida tiene un motivo. Algunas son por motivos deportivos y otras van más allá. Pero ese más allá quiero tratarlo de forma interna. Nosotros hemos buscado remover el árbol y se han tomado algunas decisiones que podían generar debate. Pero lo hemos asumido con responsabilidad y determinación y con la voz del entrenador, como máximo responsable técnico. Cada salida ha tenido su historia y cada caso ha sido diferente".

El caso Eguaras

"Por Eguaras no vino ninguna oferta. Por Eguaras ni por ningún jugador de la plantilla. Para que una oferta sea real, el club tiene que recibir mínimo un correo electrónico de una entidad recibiendo una oferta. Eso no ha existido. En el caso de Eguaras, no ha habido ofertas. Otra cosa es lo que se diga en el entorno del jugador. Y nadie ha señalado a Íñigo como una persona tóxica. Nosotros decidimos colocarlo en el mercado y él es informado de ello. También se le comunica que no sabemos qué clase de operación va a salir. Al final, sale una operación en la que si el Almería asciende a Primera División, el Zaragoza recibirá una cantidad bastante importante para un jugador que está cercano a los 30 años (los cumple en marzo) y viene con una trayectoria de repercusión en el equipo bajando su vertiente de lo que entendemos que tiene que ser un pivote defensivo".

La salida de Enrique Clemente

"En su caso, hemos manejando la posibilidad de que ampliara su contrato. Vino unido al cierre de la negociación la propuesta de la Real Sociedad para su filial. Él, en el próximo verano, puede quedarse en la Real Sociedad o regresar a nuestro club con el contrato que está cerrado. Su rol en la actual plantilla, de cuarto central, iba a seguir en esa línea. Y un cuarto central, en una temporada completa juega muy pocos partidos. Puede parecer que la plantilla en la defensa ha quedado descubierta pero disponemos de un central que puede competir de lateral (Francés) y de un lateral izquierdo como es Nieto que puede jugar de central. Además, en la cantera hay varios talentos que nos pueden ayudar. Si el mercado abre ahora una nueva posibilidad para que ampliemos la defensa, se estudiará".

La cesión de Igbekeme a Estados Unidos

"El mercado de la MLS para James puede ser bueno. Hemos cerrado una cesión con opción de compra y si la ejecutan puede ser una operación importante para el Real Zaragoza. Y si no la ejecutan y ha dado un rendimiento importante, llamará la atención en un mercado donde jugadores con esa potencia física se adaptan rápido. Sin James, seguimos teniendo jugadores de ida y vuelta en el centro del campo como Zapater, Grau, Valderrama o Vada".

La extraña llegada y salida de Yanis

"El fichaje de Yanis es para tener un cuarto extremo, para que compitiera con Narváez, con Bermejo y con Borja Sainz. Pero es que al jugador se le añadió un cuarto elemento, que es Nano Mesa. En la planificación inicial, Nano Mesa es contratado como delantero pero luego el míster lo ha adaptado a jugar en banda. Eso hace que para Yanis la competencia haya sido muy complicada, como lo han sido sus idas y venidas con la selección. Son viajes largos, con apenas días para entrenar. Y eso ha dificultado su adaptación. Su fichaje no es un fracaso. Venía con las cantidades más bajas que se puede contratar un futbolista profesional. Hemos cerrado su salida con el Zamora y con su club matriz. Todo el mundo está satisfecho con esta operación porque su competencia era muy grande".

¿Está el mercado cerrado?

"Ahora aún existen varios mercados abiertos. Para las salidas, el club va a seguir teniendo propuestas pero también para las entradas. Tenemos licencias libres y hay un mercado para ello con los jugadores que antes de las doce del día 31 dejaran de tener equipo. Esto es constante y tenemos que estar atentos a ambas situaciones".

Ofertas de renovación por Francho y Francés

"Tanto Francho como Francés tienen ofertas de renovación y ampliación de contrato encima de la mesa. El club ha presentado ya una propuesta a sus agentes. Lo más importante es que esto se lleve con naturalidad. Son jugadores que están dando un buen rendimiento al club y que están en el radar de la Federación Española para la selección sub-21. Su rendimiento en el día a día es excelente, son chicos comprometidos. No hay que hacer un culebrón de esto, hemos hecho este esfuerzo y esta propuesta".

Azón y Francho, sin dorsal del primer equipo

"Es una situación basada en lo financiero. Para inscribir jugadores con dorsal del filial en el primer equipo tenemos que abonar las primeras inscripciones más su salarios que repercutirían en la masa y el límite salarial. Nosotros no estamos haciendo uso de esos dorsales (el 9 y el 14). Ha habido jugadores que nos han pedido esos dorsales y no se los hemos concedido porque tenemos ese compromiso con ellos. Con un límite salarial tan bajo hay que darle prioridad a que el club pueda disponer en el mercado de las máximas posibilidades. Estos dorsales están reservados para ellos”

Su futuro y el de Jim

"Ambos tenemos una grandísima relación. Somos profesionales en los que por encima de todo está nuestra amistad. Es cierto que Juan Ignacio llega al Zaragoza una vez que es contratado Miguel Torrecilla, pero a partir de ahí, yo no soy dueño de mi futuro. Estoy trabajando ya en el mercado de verano y situaciones para anticiparnos sobre todo con algunos jugadores que están ya en el mercado. Y Jim está trabajando en sacar adelante el partido de Málaga. Mi futuro no me preocupa. Yo estoy trabajando en el próximo mercado por responsabilidad profesional".