Grau, Eugeni y Merino, los tres refuerzos de invierno, "vienen para jugar", según Jim

Le cuesta 'mojarse' a Juan Ignacio Martínez 'Jim' sobre el papel que les aguarda a los tres nuevos refuerzos de invierno ejecutados por el director deportivo del Real Zaragoza , Miguel Torrecilla, en el ya consumido mes de enero: Grau, Eugeni y Sabin Merino. Se presupone que, en un equipo que está el 18º en la tabla, al borde de la zona de descenso, y que presenta números y sensaciones de peligro máximo, el trío debería ser titular de inmediato, a modo de medicina paliativa de tantos problemas futbolísticos como ha manifestado el cuadro aragonés desde agosto. Pero Jim no ha sido contundente al respecto.

“Si ante el Málaga tienen que jugar desde el inicio, lo pueden hacer perfectamente. Han venido los tres en perfectas condiciones. Grau ya ha jugado en los dos últimos choques (como suplente, ratos) y Eugeni, el otro día en Ibiza, me rondó varias veces la cabeza meterlo al campo. Sabin Merino ha llegado y se ha puesto a disposición del equipo con total normalidad. Por supuesto que pueden jugar ya como titulares”, esbozó Jim ante la pregunta directa, sin contundencia.

En otro pasaje de la rueda de prensa previa al partido ante los malagueños, llamó la atención la idea esgrimida por Jim que dejaría a Sabin Merino fuera de su puesto matriz, el de delantero centro, el de '9' puro de área. “Como referencia en punta tenemos a Iván Azón y Álvaro Giménez. En el entrenamiento del jueves, Sabin Merino, involuntariamente, ya se metió hacia un lado (en una banda), algo que ya le pasó a Nano en su día, porque hay que recordar que Nano vino como delantero en un principio. Son jugadores que son ‘9’, en el caso de Merino, ‘un nueve, nueve’, pero si tengo que utilizarlo en la banda lo utilizaré. Hay que aprovechar todas las opciones que tengamos. Y él viene a ayudar ya a meter goles”, expuso Juan Ignacio.

Al técnico alicantino se le insistió de nuevo antes de marcharse de la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. ¿Son Grau, Eugeni y Merino titulares en este equipo reestructurado o son meros rellenos que un día jugarán y otro no? Y Jim dio réplica así: “Son tres jugadores que vienen para jugar, por supuesto. Pero el equipo viene ahora de dos grandes partidos (0-0 con el Valladolid y 2-2 con el Ibiza), aunque los grandes partidos haya que ganarlos, pero en los ha habido un buen rendimiento colectivo. Es verdad que, en el trayecto de liga que falta, los tres llegan para jugar mucho, algo que tendrán que demostrar con su rendimiento. Y se pondrá su camiseta de titulares con todo el respeto a los compañeros que ya están”, añadió en su discurso.

Por ahora, Grau, el primero en llegar, no ha sido titular ni ante el Valladolid ni frente al Ibiza, algo que sorprendió en un fichaje para una zona tan depauperada como el medio campo. En Ibiza, en su primera convocatoria, Eugeni no contó ni entre los cinco cambios y no se estrenó. Ahora llega Sabin Merino. También colocado por Jim en un estadio de incertidumbre ante su posible debut.

En otros tiempos y con otros entrenadores, los fichajes de invierno llegaban y debutaban de inmediato, respondiendo al rol de piezas de recambio de primer orden según los criterios deportivos. Jim y Torrecilla manejan este género de otro modo (recordar los casos de Sanabria, Peybernes y hasta Alegría el año pasado es un ejemplo claro de lo mismo).