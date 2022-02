Un fichaje del mercado del paro, la sorpresa que guarda Torrecilla

“Torrecilla tenía la posibilidad de haber firmado un jugador más ayer (por el jueves). Pero no tenemos prisa. Él va a ir mirando mil cosas, sobre todo en el aspecto que considera más oportuno por la necesidad. El mercado del paro, lo que te puede ofrecer es limitado y habrá que medir mucho la balanza de pros y contras. No es lo mismo un futbolista que lleva mucho tiempo inactivo que otro que acaba de rescindir su contrato el día 31 porque le ha convenido a él y a su equipo para quedar libre y poder fichar ya por otro club”. Son palabras de Juan Ignacio Martínez 'Jim' en la mañana de este viernes, cuando atendió a los medios de comunicación en todo lo relativo al partido de la jornada 26 entre el Real Zaragoza y el Málaga que se jugará el sábado en La Romareda.

El entrenador, de este modo, desveló que Torrecilla no ha concluido su reestructuración de la plantilla con los tres refuerzos ya acometidos: los mediocampistas Grau y Eugeni y el delantero Sabin Merino. Puede que al director deportivo se le acabase el tiempo el día 31 sin poder cerrar alguna operación prevista (días antes se advirtió desde el club, con refrendo también del entrenador, de que se esperaban 'refuerzos' en plural, y al final solo vino el citado Merino), o bien que, visto el estado de las cosas en el zoco futbolístico, decidiera volcar su esfuerzo en ese segundo escaparate que surge siempre a la conclusión de una ventana de transacciones: el mercado del paro.

De esas previsiones esgrimidas y que no han sido cumplidas, falta un defensa central que pueda doblar como lateral derecho (la pieza que cubra la marcha de Clemente y, a la par, el hecho de que en la banda diestra de la zaga solo está Gámez, pues a Vigaray no se le espera en forma de competición prácticamente en todo el curso). Y también un segundo delantero, versátil, distinto a lo que hay en el plantel (el corte del panameño Yanis sería el referente para introducir un jugador mucho más útil que el centroamericano en el plantel).

“Yo jamás he exigido ni me he quejado de nada desde que llegué a Zaragoza, es verdad que es por la relación y la confianza que tengo con Miguel Torrecilla. Él ve muchísimo fútbol y nos pone muchísimos jugadores en la mesa para que demos nuestra opinión y demás. Al final, ellos (habla en plural) toman las decisiones por muchas cuestiones, la principal la económica”, reseñó Jim para dejar clara, una vez más, su total simbiosis y dependencia de los movimientos con quien es su mentor en Zaragoza, el máximo responsable del área deportiva.

De hecho, Jim dice públicamente ser un entrenador satisfecho con lo que hay. “Estoy contento con el final del mercado de enero. Creo que el club ha hecho un esfuerzo importante por la llegada de los tres fichajes de invierno, sobre todo la última (Sabin Merino), que llegó sobre la bocina, pues hubo mucha más ‘tela’ que el aspecto económico en relación a su equipo de procedencia (el Leganés)”, apuntó.

Así pues, si a Torrecilla le iluminan los astros en los próximos días, según el entrenador del Real Zaragoza, Jim, aún es posible que pueda haber una incorporación más al equipo.