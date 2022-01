Mirandés - Real Zaragoza: regreso ante un enemigo invisible

Tachado definitivamente del calendario el maldito 2021, el Real Zaragoza regresa a la competición tras el parón navideño surfeando la sexta ola de la pandemia de la covid. Lo hace junto al Ebro, pero aguas arriba de Zaragoza, frente a un Mirandés desfigurado por el coronavirus. Y es que hoy, el conjunto que gestiona Juan Ignacio Martínez se enfrentará a un rival invisible, con la complejidad que esto supone. El enemigo cotidiano desde hace ya demasiado tiempo es imperceptible al ojo humano: el coronavirus más grandote mide 140 nanómetros y el más birrioso apenas 50 (un nanómetro equivale a la millonésima parte de un milímetro). El adversario de hoy, el Mirándes, también resultará difícil de identificar por el Real Zaragoza, pues la plaga de bajas por la covid que padece llenarán la convocatoria local de futbolistas de las categorías inferiores. Lolo Escobar acumula muchísimas ausencias, pero sabe con quién va a competir hoy. Jim solo cuenta con la baja de Pep Chavarría por la covid, pero no sabe ante quién va a jugar hoy...

La semana nació torcida para el Mirandés, que en las pruebas de regreso al trabajo se encontró con 19 positivos, 10 de ellos correspondientes a futbolistas de la primera plantilla. El protocolo de la competición contempla la obligatoriedad de jugar con un mínimo de cinco fichas profesionales (13 licencias federativas en total), y en estos momentos el Mirandés las tiene. Por tanto, hoy jugará. Como sea y con los jugadores que sea, pero jugará. Otro cosa, fácilmente deducible, será cómo... Ni ha facilitado convocatoria alguna para el partido ante el Zaragoza el técnico Lolo Escobar... El Mirandés se ha entrenado a cal y canto en los últimos tres días. No han trascendido, como en otros clubes de Segunda, los nombres de los positivos. Hoy aguarda un rival invisible. Como el virus...

En Zaragoza, la vuelta del parón resultó más sosegada. Solo Chavarría dio positivo tras el paréntesis navideño. El resto estaba listo para revista. Ha venido bien la semana de vacaciones para borrar la imagen de la despedida del año, con dos derrotas ante el Tenerife y el Almería que detuvieron radicalmente la euforia en que parecía instalado el conjunto aragonés. A fin de cuentas, cerró al año con 26 puntos, seis por encima del descenso y también a seis de la promoción de ascenso. Es decir, en zona y a tiempo de todo. Valentín Vada ya anunció horas antes de las campanadas que hay que mirar a la promoción. Anhelo para el año entrante.

Clemente apunta a titular

En cuanto al once que hoy saltará a Anduva, la principal novedad la constituirá Enrique Clemente, que ocupará el lateral izquierdo que deja Pep Chavarría. Su alternativa, Carlos Nieto, no ha sido incluido en la citación debido a su reciente intervención. La defensa de cuatro, por tanto, quedará integrada por Fran Gámez, Francés, Jair y Clemente, que por fin disfrutará de una oportunidad en el torneo liguero tras su decisivo aporte en la Copa, con el gol que clasificó al Zaragoza en el campo del Mensajero. En el medio, Petrovic aportará solidez estructural a una zona ancha que hoy sí deberá asumir el esfuerzo creador, factor este a considerar, pues el Zaragoza replica mucho mejor que propone (o con mejores resultados, al menos). Hoy habrá balón para Vada, Francho, Bermejo o Borja Sainz y Narváez. Con tanto balón, casi podía jugar mejor Eguaras antes que Petrovic... Arriba aguardará Álvaro. Y todos aguardaremos a Iván Azón, cuando salga. El coronavirus ha mermado mucho al Mirandés, aunque no sabemos cuánto. Al Zaragoza le espera un rival invisible. He dicho invisible, no inexistente...