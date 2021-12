Sobremesa para extraer diagnósticos en el Real Zaragoza-Eibar

La trilogía de partidos de máxima envergadura y peligro que acomete el Real Zaragoza para concluir la primera vuelta de la liga, frente a los tres primeros clasificados de la liga de esta Segunda División 21-22, comienza esta tarde de lunes festivo, a las 4 de la tarde, ante el Eibar en La Romareda. Los guipuzcoanos, recién despeñados de Primera en el verano pasado tras siete campañas en la élite, llegan en el segundo puesto de la clasificación. Palabras mayores para los de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’, que seguidamente tendrán que acudir el sábado a Almería, el líder destacado y poderoso de este torneo que llega ya a su mitad, y cerrarán el primer paso del calendario ante el Tenerife, el tercero en el escalafón, como preludio de las Navidades.

Es, por lo tanto, un importante momento de la campaña, un tramo de apenas 14 días en el que se van a poder extraer muchos diagnósticos de peso específico de cara al futuro inmediato del, hasta ahora, dubitativo e indefinido Real Zaragoza de Jim. El Eibar, en la sobremesa, va a poner a prueba el carácter del equipo blanquillo, la aptitud de muchos futbolistas etéreos en días de altas exigencias. No es el de hoy un partido más, como no lo serán los dos siguientes. La liga va tomando forma y los papeles de cada uno están ya bien definidos en muchos casos, sobre todo entre los ‘cocos’ de cabeza, donde el Eibar es abanderado, según se esperaba ya al inicio del torneo, por su plantilla heredada de largo tiempo en Primera y, asimismo, por el alto nivel de los fichajes que hicieron en julio y agosto para reforzarse y mimetizarse con este infierno de Segunda.

Jim, además, tiene tarea psicológica –no para, el alicantino, en este aparatado, siempre por una causa o por otra– con muchos de sus pupilos, pues el Real Zaragoza viene de patinar doblemente, frente al Leganés en casa y el domingo pasado en Bilbao ante el Amorebieta y, de nuevo, se ha metido en esa nebulosa que no ha abandonado desde que la liga se inició en plena canícula. Les pide actitud, concentración, iniciativa, rasmia, inteligencia en el juego... o sea, todas las carencias vistas en las dos últimas jornadas que, lamentablemente, desustanciaron los tres triunfos seguidos obtenidos anteriormente ante Burgos, Sporting de Gijón y Las Palmas.

El Eibar solo ha perdido tres partidos en lo que va de liga. El Real Zaragoza, exactamente igual. Son los menos derrotados, junto con el súper Almería y el ‘empatador’ Oviedo, un clon de los zaragocistas que está empezando a romper la indefinición de las igualadas a base de triunfos.

¿Por qué, entonces, uno –el club azulgrana– está en todo lo alto y el otro –el blanquillo– arrancará hoy el partido a solo cuatro puntos de la zona de descenso? La clasificación, como el algodón, no engaña. La razón es contundente: el Eibar ha ganado 10 partidos y el Real Zaragoza solo cuatro. Una lección algebraica fácil, sencilla y al alcance de toda la familia. Estar en la famosa ‘pomada’ que dijo Torrecilla, el director deportivo zaragocista (eufemismo disuasorio para sugerir la pelea por la promoción de ascenso, nunca el ascenso directo) consiste en ganar, no en no perder. Matiz crucial.

Jim seguirá con su ideal táctico. Dijo el sábado que no piensa cambiar, que el Real Zaragoza va a ser «él mismo» un día más. Nada de probatinas. Eso sí, las revoluciones de jugadores, con cambios a granel, entran en su normalidad. Hoy es día de ajustar tuercas, de estar juntos, de defender más que de atacar. Un partido muy ‘a lo del año pasado’. Pocos goles, mucha esgrima, caras de póquer y poco meneo. ¡Que inventen ellos!, que diría Unamuno, vasco, por cierto. Este diciembre va a ser un gran microscopio de miles de dioptrías para verle todo al Zaragoza.